Karaismailoğlu milyonların beklediği metro müjdesini verdi! Yıl sonunda bitiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çam ve Sakura metrosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız diyerek beklenen müjdeyi duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "2053'e kadar 197 milyar dolar yatırım yapacağız. Hangi bölgede hangi projeye ihtiyaç varsa o projeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir bölge fark etmeden yapılıyor" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Çam ve Sakura metrosunun bu yıl bitmeden açılacağını söyledi.

Karaismailoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugünden 2053’ün yatırımlarına başladık. 28 bin 500 km üzerine çıkardığımız bölümmüş yolu 38 bin km’ye çıkaracağız. 57 olan havalimanımızı 61’e çıkarıyoruz ve liman sayımızı 217’den 255’e çıkaracağız. Bugüne kadar yaptığımız 183 milyar dolarlık yatırım, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım ile istihdama 28 milyon kişi katkımız olacak.

Bugünden 2053’ün yatırımlarına başladık. 28 bin 500 km üzerine çıkardığımız bölümmüş yolu 38 bin km’ye çıkaracağız.

Trafik sıkıntısını hafifleten önlem

Bu yapılan planlı yatırımlarla ilgili biraz da Türkiye genelinde neler kazandık göstermek istiyorum. Marmaray’da 1 günde 671 bin kişiye hizmet verdi. Halkalı’dan Gebze’ye kadar 80 km’de İstanbul’u taşıyor. Avrasya Tüneli dünyadaki ender projelerden birisi. Günde 60 bine yakın İstanbulluya hizmet veriyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü şu an 120 bin araca hizmet veriyor. 400 km Kınalı’dan Akyazı’ya kadar şehir içindeki trafik sıkıntısını hafifleten önemli bir yatırım.

Osmangazi Köprüsü olmasaydı yapılan seyahatlerin yüzde 70’ini karşılayamayacaktı. Yazın bazen 80 bin araç kullandı köprüyü. Bu köprü olmasa feribotlara hücum edecekti. Taşıyabileceği araç sayısı maksimum 10 bindir. O 70 bin araç seyahat yapamayacaktı. Seyahatler çileye dönecekti. Daha önce 8.5 saat süren yolculuklar bu yapılmasa 13-14 saate çıkacaktı.

İstanbul Havalimanı bugün 1200’lerdeki günlük uçuş 230 bin yolcuya hizmet veren bir şehir gibi yaşıyor.

İstanbul Havalimanı, buranın eski halini çoğumuz hatırlar. Taş ocakları, kum ocaklarının olduğu, yaşamın hiçbir canlının olmadığı alana 75 milyon metrekarelik alana yatırımı devletin kasasından 1 lira çıkmadan yapan devlet var. İstanbul Havalimanı bugün 1200’lerdeki günlük uçuş 230 bin yolcuya hizmet veren bir şehir gibi yaşıyor. Dünyanın transfer merkezi, yoğunluk bakımından Avrupa’da rekor kırıyor. 120 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede. Biz aslında Türkiye yüzyılını çoktan oluşturduk.

Çam ve Sakura metrosunu yıl bitmeden bitieceğiz

AKM-Gar-Kızılay metrosunda son aşamaya geldik. Burada gözüken mavi hatlar ihalesi yapılmış olan, bitmesi gereken hatlardı. Ama yerinde yeller esiyor... İstanbul'da raylı sistemin tamamı 2019 öncesinin... Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız.