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Adana'da yolcu araç içinde yağmurdan korunmak için şemsiye açtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da yolcu araç içinde yağmurdan korunmak için şemsiye açtı

ADANA’da dolmuş şoförü havalandırmayı açık bırakınca bir kadın yolcunun yağan yağmurdan korunmak için araç içinde şemsiye açması görenleri güldürdü.

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Merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi hattında çalışan dolmuş şoförü havalandırmayı açık bıraktı. Yağmur nedeniyle yolcular ıslanmaya başladı.

Bir kadın yolcu ise ıslanmamak için dolmuş içinde şemsiye açtı. Kadının dolmuşta bu şekilde yolculuk yapması diğer yolcuları güldürdü.

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