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Cedi Osman takımına katkı verdi Los Angeles Lakers'ı yendiler

Cedi Osman takımına katkı verdi Los Angeles Lakers'ı yendiler

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın Los Angeles Lakers'ı 114-100 yenerek üst üste 8. maçını kazandı.

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NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı 114-100 mağlup etti. Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 19 dakika 15 saniye süre aldığı maçta 9 sayı, 1 ribaunt ve 1 asistlik performans göstererek galibiyete katkı verdi.

Cavaliers'da Donovan Mitchell, 33 sayı atarken Darius Garland ise 24 sayı kaydetti. Los Angeles Lakers'ta ise 27 sayı atan LeBron James, mağlubiyete engel olamadı.

Sonuçlar:

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 100-114

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 113-104

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 103-97

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 102-110

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