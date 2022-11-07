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Piyangoda çılgın para! Bir kişi 1.9 milyar dolar kazanabilir

Piyangoda çılgın para! Bir kişi 1.9 milyar dolar kazanabilir

ABD'de düzenlenen Powerball piyango çekilişinde kazanan çıkmayınca büyük ikramiye 1.9 milyar dolara yükseldi. Son üç ayda yapılan 39 çekilişte kazanan çıkmaması nedeniyle ikramiye rekor seviyeye çıktı.

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Powerball, Pazartesi günü yapılacak çekilişte kazanma şansını 292.2 milyonda bir olarak açıkladı.
Bundan önceki rekor 2016 yılında 1.6 milyar dolara dayanan ikramiyeydi.

O yıl ikramiye üç talihli arasında paylaşılmıştı.
Büyük ikramiye bir kişiye çıkar ve bu kişi paranın tamamını tek seferde almak isterse 930 milyon dolar civarı bir miktara razı olması gerekiyor.
Eğer potansiyel talihli, ödemeyi 29 yıla bölmeyi kabul ederse tüm ikramiyeyi alabilir. Ancak neredeyse tüm önceki talihliler birinciyi tercih ediyor.
1992 yılından bu yana devam eden çekiliş, ABD’deki 50 eyaletin 45’ini kapsıyor. 
Powerball'da büyük ikramiye altı rakamı bilene ya da bilenlere veriliyor.
Powerball’un son talihlisi 3 Ağustos tarihindeki çekilişte belirlendi. Bu kişi tek seferde ödemeyi istedi ve hesabına 206 milyon dolar yatırıldı.

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