Mantar aynı aileden 6 kişiyi hastanelik etti: Hayati tehlikeleri sürüyor!

ORDU'nun Ünye ilçesinde 6 kişi ormandan topladıkları mantardan zehirlendi. Tedavilerine başlanan aynı aileden 6 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Çatak Mahallesi'nde aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Yıldırım (46) ile Elmas Beldek (59) ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişiden 5'i Samsun'a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. 6 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.