BIST 4.217
DOLAR 18,57
EURO 18,49
ALTIN 1.004,00
HABER /  DÜNYA

Miçotakis'in başı belada! Yunanistan’da dinleme skandalı büyüyor: Listedeki isimler belli oldu!

Miçotakis'in başı belada! Yunanistan’da dinleme skandalı büyüyor: Listedeki isimler belli oldu!

Yunanistan’da patlak veren dinleme skandalında Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) sadece muhalefeti değil, siyaset, iş dünyası ve medyadan aralarında bakanların da bulunduğu 32 önemli ismi dinlediği iddia edildi.

Abone ol

Yunanistan’da, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna "Predator" adlı casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlediği yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan'ı sarsan olay! Skandal büyüyor
Yunanistan’ın önemli gazetelerinden Documento Gazetesi, EYP’nin siyaset, medya, iş dünyasından aralarında bakanlarında bulunduğu 32 önemli kişinin daha dinlendiğini iddia etti.

Habere göre, listede eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamları dinlenen isimler arasında yer alıyor.

Haberi yayınlayan gazeteci ifadeye çağrıldı
Documento Gazetesi’nin sahibi ve başyazarı Kostas Vaxevanis imzası ile yer alan haberin ardından, Atina Yüksek Mahkeme Savcısı, Kostas Vaxevanis’i ifade vermeye çağırdı. Vaxevanis’i ifadeye çağıran Yargıtay Savcısı Isidoros Dogiakos’un, iddialarla ilgili bir ön ceza soruşturması amacıyla Vaxevanis’i ifadeye çağırdığı aktarıldı.

Documento Gazetesi’nin bugün yayınladığı haberden önce, Yunanistan’ın tirajlı gazetelerinden Ta Nea, EYP’nin sadece muhalefet ve gazetecileri değil, kabinede bulunan bir bakanı ve çok sayıda iş adamını da dinlediğini yazmıştı.

EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, 5 Ağustos’ta istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sunmuştu. Kontoleon’un istifasının hemen ardından Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis de istifa etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor'dan muhteşem geri dönüş! 3 puanı 4 golle aldılar!
Antalyaspor'dan muhteşem geri dönüş! 3 puanı 4 golle aldılar!
16 yaşındaki genç kız 5. kattan düştü! Son durumu...
16 yaşındaki genç kız 5. kattan düştü! Son durumu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı: Gaziray ilk gününde yoğun ilgi gördü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı: Gaziray ilk gününde yoğun ilgi gördü!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Güney Kore'de tren kazası: Vagonlar raydan çıktı 30 yaralı var
Güney Kore'de tren kazası: Vagonlar raydan çıktı 30 yaralı var
Trabzonspor Konyaspor (CANLI YAYIN)
Trabzonspor Konyaspor (CANLI YAYIN)
Bakan Kirişci'den hibe desteği açıklaması
Bakan Kirişci'den hibe desteği açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Muhalefet endişe etmiş, korkulacak bir şey yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Muhalefet endişe etmiş, korkulacak bir şey yok"
Kahreden haber: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kahreden haber: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Balıktan dönen kardeşlerden kahreden haber anne duyunca...
Balıktan dönen kardeşlerden kahreden haber anne duyunca...
Artık bakmaktan sıkıldım dedi karısını denize attı!
Artık bakmaktan sıkıldım dedi karısını denize attı!
Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu
Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu