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Artık bakmaktan sıkıldım dedi karısını denize attı!

Artık bakmaktan sıkıldım dedi karısını denize attı!

Akıllara durgunluk veren olay, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke olan Japonya'da meydana geldi. 81 yaşındaki adam, iskeleye götürdüğü karısını suya itti. Gerekçesi ise polisi şoke etti.

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Japonya'da 81 yaşındaki bir adamın, 40 yıldır "ona bakmaktan bıktığını" öne sürerek engelli eşini denize ittiği iddia edildi.

Japonya'nın Kanagawa prefektörlüğüne bağlı Oiso kasabasının polisi, 81 yaşındaki Hiroşi Fujiwara'nın suçunu itiraf ederek kendisine yönelik suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Fujiwara polise, 3 Kasım'da yerel saatle 17.30 sularında tekerlekli sandalyedeki 79 yaşındaki eşi Teruko'yu Oiso'daki bir iskeleye götürüp suya ittiğini söyledi.

"Babam annemi denize ittiğini söylüyor"

Yerel basında yer alan haberlere göre Fujiwara kısa süre sonra suçunu büyük oğluna itiraf etti. Japan Times gazetesinin haberine göre, Fujiwara'nın oğlu yerel polisi arayıp bilgi verdi. Oğul, polise "Babam annemi denize ittiğini söylüyor" dedi.

40 yıldan fazladır bakıyordu 

Evlerinde kendilerinden başka kimsenin yaşamadığı çiftten erkek olanı, 40 yılı aşkın süredir engelli eşine baktığını polise söyledi.

Cuma günü, Kanagawa Prefektörlüğü Polis Merkezi'nin Oiso Karakolu, Fujiwara'nın olaydan bir gün sonra tutuklandığını ve cinayet şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Mainichi'nin haberine göre, 3 Kasım'da saat 19.00 sıralarında bir kişi suda yüzen bir ceset gördükten sonra polisi aradı. Acil hizmetler tarafından denizden çıkarıldıktan sonra 79 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı fakat kadının öldüğü açıklandı.

Yaşlılara aile üyeleri tarafından saldırılar artıyor 

Japonya'da, toplam 126 milyonluk nüfusun 4'te birinden fazlasını 65 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor.

Bu olaydan sonra Japonya'daki sosyal medya kullanıcıları, hükümeti ülkedeki yaşlı yurttaşların maruz kaldığı istismarı görmezden gelmekle suçladı.

South China Morning Post'un haberine göre, Japonya'nın sağlık ve sosyal yardım bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, 2020'de yaşlıların aile üyeleri tarafından fiziksel saldırıya uğradığı ve 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan 17 bin 281 olay yaşandığını ortaya koydu.

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