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Yargıtay'dan emsal karar! Aracında bu değişikliği yapana hapis cezası

Yargıtay'dan emsal karar! Aracında bu değişikliği yapana hapis cezası

Arabasını satarken kilometresini düşürerek daha yüksek bir fiyata satmak isteyenler için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay, söz konusu fiili yapan kişilerin nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği kanaatine vardı.

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Araba alırken ve satarken dikkat edilen en önemli konulardan birisi aracın kilometresi. Ancak bazı kişiler bu kilometreyi farklı yöntemlerle düşürerek aracı daha yüksek fiyatlardan satmaya çalışıyor.

İnternet sitesi üzerinden 68 bin kilometrede bir otomobil için ilan sahibiyle anlaşmaya varan bir tüketici, bir süre sonra arızalanan otomobilini yetkili servise götürünce büyük şok yaşadı.

Aracın gerçek kilometresinin 200 bin olduğunu öğrenince dolandırıldığını anlayan mağdur tüketici, Ağır Ceza Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Aracı satan kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, karara itiraz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; kilometresi düşürülmüş aracı değerinin üzerinde satmanın, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna dikkat çekti.

Kararda şöyle denildi: "Davacının aracı satın aldığı ancak aracın yetkili servise götürülmesi ile, aracın kilometre saatinin değiştirildiğinin ve 200 bin kilometrede olduğunun tespit edilmiştir. Bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; tüm dosya çerçevesine göre sanığın mahkumiyetine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile kabul edilmiştir."

Kilometre hilesine dikkat

Aracın gerçek değerinden daha yüksek değere satmak için yapılan hilelerden biri de aracın kilometresini düşürmek. Gerek teknik yöntemlerle gerekse de yeni araçlarda yazılım vasıtasıyla kilometre değeri düşürülebiliyor. Araçlarda kilometresi aracın değerini etkileyen asli unsurlarından birisi olarak görülüyor. Aracın yıpranma payının hesaplanması ve ileride çıkabilecek sorunların ve motor ömrü bakımından çok önemli bir husus olarak biliniyor.

Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında bu tür hileye başvuranlara yönelik verilecek cezalar şöyle açıklanıyor: "Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 3 yıl ila 10 yıl arasında hapis olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak 5000 güne kadar adli para cezası da hükmedilmektedir."

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