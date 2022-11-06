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Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı! Kapıları pencereleri kapatın!

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı! Kapıları pencereleri kapatın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahmin raporunun ardından yağışlı hava ile birlikte İstanbul'da oldukça etkili bir hava kirliliği bekleniyor. Söz konusu durumla ilgili uzman isimlerden önemli uyarılar geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre yağışlı havayla birlikte batı kesimlerde sıcaklıklar 4 ile 8 derece düşecek. Bunun yanı sıra İstanbul'da yaşanacak olan hava kirliliği de oldukça yüksek seviyelere çıkarken, uzman isimlerden konuyla ilgili önemli uyarılar geldi.

İstanbul'da hava kirliliği yüksek riskli seviyelere geldi. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde azot dioksit oranının çok yüksek seviyeye çıkacağı ifade edildi. Hava kirliliğinin sebepleri arasında yüksek basınç ve rüzgarsız havanın yanı sıra artan artan araç trafiği de gösterildi.

Trafik hava kirliliğini artırıyor

Kirli havanın özellikle astım hastaları için tehlikeli olduğu belirtilirken, Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Trafikte 10 kilometre hızla gidince, yüzde 50 ile 100 oranında daha fazla yakıt tüketiliyor. Bu da hava kirliliğine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Pencereleri kapalı tutalım"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, sosyal medya hesabından İstanbul'da dün gözlemlenen puslu havanın ardından uyarılarda bulundu. Hava kirliliğinin baş ağrısına neden olabileceğini kaydeden Ökten, " İstanbul'da hava kirliliği çok yüksek. Şehre pus çökmüş durumda. Akciğer için riskli bir durum. İlerleyen saatlerde Avrupa yakası başta olmak üzere Azot dioksit miktarı iyice artacak. Baş ağrısı, baş dönmesi ve göğüs ağrısına sebep olabilir. Pencereleri kapalı tutalım..." dedi.

Hassas kategoride 3 ilçe

Öte yandan hava kirliliğinin ulaştığı korkunç seviye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin sitesinde yer alan verilere de yansıdı. Verilere göre, hava kirliliğinde sağlıksızın bir altı olan 'hassas' kategorisinde 3 ilçe yer aldı. Kadıköy'de bağlı Göztepe semti 137 ile hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü bölge oldu. Göztepe'nin ardından Kağıthane 127, Kartal 114, Kadıköy 111 ile hava kirliliği en yüksek olan ilçeler olarak açıklandı.

"Temiz hava yok"

Hava Forum'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda da, "Dikkat: İstanbul'da bu akşam, gece ve pazar sabah saatlerinde azot dioksit oranı çok yüksek seviyelere çıkıyor. Yüksek basınç var, rüzgar yok, kirlilik şehir üzerine çökecek. Astım hastaları için sıkıntılı hava. Ayrıca birçok insanda baş ağrısı da yapar. Temiz hava yok..." uyarısı yapıldı.

Ayrıca AccuWeather'in sitesinde yer alan Hava Kalitesi indeksinde ise İstanbul'daki kirlilik 49 olarak ölçüldü.

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