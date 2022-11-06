İYİ Parti 'başörtü' değişikliğine 'hayır' diyecek! Referanduma gidilmesin diye...

AK Parti'nin başörtü için anayasa değişikliği teklifini referanduma götürme ve seçimle aynı gün başörtü referandumu yapmak istediği biliniyor. İYİ Parti ise, AK Parti'nin başörtü konusunu referanduma götürmesini engellemek için Anayasa değişikliğine Meclis'te 'hayır' diyebileceği konuşulmaya başlandı.

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İYİ Parti'nin AK Parti’nin HDP dahil tüm muhalefet partilerinin kapısını çaldığı başörtüsü düzenlemesine 'Meclis'te 'hayır' diyeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkça referanduma götürme talebinde bulunduğu başörtü düzenlemesi sonrası ilginç gelişmeler oluyor. Cumhuriyet'in haberine göre, parti, “temel hakların, ibadet hürriyetinin referanduma” götürülmesini “siyasi avantaj kollama” şeklinde değerlendiriyor.

Referanduma götürmek için...

Anayasa değişikliği teklifinin parlamentoda referandumsuz kabulü için 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin toplam oyu ise 334. Yani Cumhur İttifakı’nın oyu, teklifin kabulüne yetmediği gibi referandum kapısını da açmıyor. İttifak, muhalefetin oyuna gereksinim duyuyor.

İYİ Parti o yolu kapatmak için...

İyi Partili kaynaklar, “Türkiye’de kılık kıyafet konusunda bir sorun yaşanmadığını” düşünürken AK Parti’nin anayasa çalışmasının “siyasi avantaj sağlama” kaygısından ibaret olduğunu vurguluyor. İYİ Parti’nin “referandum yolunu kapatmak” için iktidarın anayasa teklifine ret oyu vereceği dile getiriliyor.