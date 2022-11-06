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Hediyeyi kapan Genel Merkez'e koşuyor! 2 bin yeni üst düzey bürokrat için de kulis ve yarış başladı

Hediyeyi kapan Genel Merkez'e koşuyor! 2 bin yeni üst düzey bürokrat için de kulis ve yarış başladı

2023 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine aylar kala, partilerin Genel Merkezleri hareketlendi. Siyasi partiler, milletvekili adayları için il il tarama yaparken, milletvekili olmak isteyen yeni isimler ellerinde hediyelerle genel merkezlerin yolunu tutuyor. Bir diğer yarış da bürokraside...

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Seçimlere aylar kala siyasi partilerde milletvekilli adaylık listesi telaşı başladı. AK Parti başta olmak üzere siyasi partiler, yeni yüzler için şehir şehir anketler düzenleyip nabız yokluyor. Milletvekili olmak isteyen yeni isimler de ellerinde zeytinyağı, mandalina, cezerye gibi yöresel hediyeleri ile genel merkezlerin kapısını çalıyor. Erkene alınmaz ise Haziran ayında yapılması planlanan seçimler Cumhurbaşkanı adaylarının yanı sıra milletvekili ve aday adaylarının da  yarışına sahne olacak.

Yeni isimler, vekilleri endişelendiriyor

Bürokrasiden, belediye başkanlarından, il ve ilçe teşkilatlarından milletvekili olmak için gelen yoğun talep de mevcut vekilleri de endişelendiriyor. Önümüzdeki seçimlerde ilk kez milletvekili olmak isteyen aday adayları şimdiden parti genel merkezlerine Anadolu'dan getirdikleri yöresel ürünlerle parti yöneticilerini ziyaret ediyor.

Zeytinyağı, mandalina, incir, kayısı, cezerye... 

Beraberlerinde hediye olarak zeytinyağından mandalinaya, incir, kayısı, cezeryeden limona bir çok yöresel ürün getirerek dağıtıyorlar. Öte yandan hem iktidar hem de muhalefette, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı bürokrasi avantajından yararlanmak isteyenler var. 

2 bin üst düzey bürokratın görevi dolacak

Anayasa gereği Cumhurbaşkanı ile birlikte yaklaşık 2 bin üst düzey bürokratın görev süresinin dolacak olması, birçok ismin gözünü bürokrasiye dikmesine yol açtı. 2 bin kişilik boşalacak kadro için bürokraside yarış ve kulis hızlandı...

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