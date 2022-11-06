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44. İstanbul maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

44. İstanbul maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen N Kolay 44’üncü İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’da araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak.

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