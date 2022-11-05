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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu korkusu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde altılı masanın adayı olacağı yönündeki soru üzerine yorum yapmaktan kaçınırken "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmamdan çok korkuyor" demişti. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu açıklamayı youtube kanalında değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki "aday ol" tartışması tam gaz devam ediyor. Erdoğan "çık karşıma" diyor, Kılıçdaroğlu, "Yüreğin yetiyorsa gel televizyonda tartışalım" karşılığını veriyor.

Erdoğan'ı sık sık korkaklıkla suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu, son konuşmasında "Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmamdan korkuyor" diyerek tartışmayı daha da alevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hodri meydan diyerek çağrı yapmıştı

Eser ve hizmet siyasetinin, 2023'te bir kez daha yalan ve iftira siyasetine galebe çalacağını dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu çağrıyı yapmıştı:

"Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı milletimiz versin."

Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı restleşmesini youtube kanalında yorumladı.

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