Rize'de korkunç olay! Motorlu testerenin üzerine düştü, feci şekilde can verdi

Kan donduran olay Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana geldi. 33 yaşındaki Elif Keskin, kışlık odun hazırlığı yapıyordu. Elif Keskin kesilecek odunu tutarken ayağı kaydı ve motorlu testerenin üzerine düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Keskin'in akrabası M.A. ise gözaltına alındı.

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Olay, ilçeye bağlı Sefalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sefalı köyünde yaşayan M.A. (46) isimli şahsın Çaylık alanda akrabası olan Elif Keskin (33) ile motorlu testereyle kışlık odun hazırlığı yapıyordu. Kesilecek odunu tutan Keskin'in ayağı takılarak M.A.'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Akrabası gözaltında

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Keskin'in cansız bedenini morga kaldırdı. Olayla ilgili M.A. ise gözaltına alındı.