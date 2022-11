Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Gittiği yer dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerine ve uyuşturucu iddialarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı. Sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? "ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok. Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı. Sen ne yapıyorsun?" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Hamburgerden başka anlatacak bir şey yok"

-Birileri kıta kıta geziyor. ABD olmadı İngiltere İngiltere olmadı Almanya. Sanırsınız ki ülke ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok. Ama hesabını veremediği karanlık nokta var. Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı. Sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? Bu kardeşiniz IMF'le kapıları kapattı mı? Sizinle işimiz bitti dedi mi? CHP ne yaptı? O IMF temsilcileri ile otellerde bir araya geldiler. Bu zatın gece yarıları yayınladığı her videosu her konuşması, siyaset altında yaptığı her iş Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.

"Hesabını soracağız"

-Aklı başında olan kim devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder. CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Şaşırmış nereye gittiğinin farkında değil. Yargıdayız bunların hesabını soracağız. Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır.

-Sorsanız partilerinin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e tek faydaları yok. Sorsanız partilerinin adında cumhuriyet vardır ama cumhuriyeti yıkım süreci olarak tahrip edenlere ülkeyi peşkeş çekmeye çalışırlar. Yapamayacaklar milletimiz tıpkı geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi bu oyunu bozar.

"Beton duvara vursanız ses gelir bunlardan..."

-Bazen kendi kendimize acaba bunları söylerken haksızlık mı yapıyoruz diye soruyoruz. Bir tane aklı başında adamları politikaları söylemleri yok. Beton duvara vursanız ses gelir bunlardan hayırlı ses gelmiyor. Milletimizle bu acı gerçekleri konuşmak bizim de canımızı sıkıyor. Türkiye Yüzyılını da sizlerle inşa edeceğiz.

-Buraya Gaziray'la geldik. Bünyesinde 16 istasyon 3 tünel var. Gerçekten tarihi yatırım.

-Bu Türkiye şuanda dünyaya örnek. Sanayicimize özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek ülke haline geldi.