Ali Koç camiayı uyardı: Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezonun ilk etabını rakamsal ve psikolojik olarak üstünlükle tamamladıklarını belirterek, "Önemli olan sezon sonunda üstünlük sağlamak. O yüzden sizlerden rica ediyorum şampiyonluğun ş’sinden bahsetmeyin. Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin ama en büyük inançla inanmaya, takımımızı desteklemeye, saha dışında korumaya davet ediyorum." dedi.

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Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, 9 divan kurulu üyesi sırasıyla konuşma yaptı.

Altay Bayındır'a destekte Ali Koç etkisi

Bir üyenin, kaleci Altay Bayındır'a destek verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine araya giren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Başkan Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'un, Altay Bayındır'a destek vermesi ve kendisiyle konuşması konusunda etkili olduğunu bildiğini söyledi.

Dündar, "Birçok branşta şampiyonluğumuzu hiçbir güç engelleyemeyecek. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçe camiası, bir ve bütün olalım. Bu toplantı belki de başarılarla dolu sezonun, parmakla gösterilecek bir sezonun toplantısı. İnanıyorum ki her şey çok güzel gidecek." dedi.

"Biraz rehavet, üstten bakma görüyorum"

Toplantı sonunda bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, futbol takımının sergilediği performansa dikkati çekerek, "Hem lig hem Avrupa'da lideriz. Futbolumuz göze hoş geliyor. Savaşçı ruh, takım olmamız, hocamızın duruşu, söylemleri, futbol anlayışı ve stiliyle ilk etabı, hem rakamsal olarak hem de psikolojik olarak da bir üstünlükle tamamladığımızı düşünüyorum. Ama hiç önemli değil, önemli olan sezon sonunu üstünlükle tamamlamamız." dedi.

"Bir rehavet görüyorum"

Camianın şimdiden şampiyonluktan bahsetmemesi gerektiğini vurgulayan Ali Koç, "Rica ediyorum şampiyonluğun 'ş'sinden bile bahsetmeyin. Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin ama sizi en büyük inançla inanmaya, takımı desteklemeye, saha dışında korumaya davet ediyorum. Hepimizin başarı yolunda sorumlulukları vardır, bütün camianın. Daha gidecek çok yolumuz var. Biraz rehavet görüyorum, üst perdeden bakma görüyorum. Bunları hak edecek bir konumda değiliz. Bu hatayı geçmişte yaptık, lütfen bu hatayı tekrar yapmayalım. Sıkı sıkı kenetlenenim, özellikle de işler kötü giderken. Tabii ki düştüğümüz zamanlar da olacak. O zamanlar en çok size ihtiyacımızı olan zamanlar olacak. Bunu tüm branşlar için söylüyorum." diye konuştu.

Erkek basketbol takımının da beklenti ötesinde bir performans sergilediğini ve bir sayı farkla yenildiği Barcelona maçından sonra, savaşçı ruhu gördüğü için umudunun arttığını aktaran Koç, "Teknik kadro ve oyuncular çok büyük inanmışlıkla mücadele ediyorlar. Farklı bir enerji var orada. Allah nazar değdirmesin. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Diğer branşlar içinse konuşmak için çok erken, daha sezonun başındalar." ifadesini kullandı.

"Türk futbolunun adaleti yok"

Galatasaray'ın adalet çağrısıyla ilgili de görüş belirten Ali Koç, şunları dile getirdi:

"Bir rakibimizin adalet arayışı var. Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimizin. 22 Ekim'de haksızlığa uğrayan takımları kendi televizyonlarında göstereceklerine yönelik açıklama yaptılar. Biz bu topa girmek asla istemezdik ama bütün söylemleri ya bizim adımızı zikrederek ya da ima ederek oldu. Bu adalet arayışı keşke hep olsaydı. İşler iyi giderken de bir adalet arayışında olsalardı keşke. İşler ters giderken istediğiniz zaman, bunu insanlar, adalet değil ayrıcalık arayışı gibi düşünebilirler. Biz de resmi açıklamalarda değindik, hala değiniyoruz; Türk futbolunun adaleti yok. Belki minimize oldu, daha iyi olabilir ama şunu söyleyebilirim; zaten önceki federasyonların niyeti de adalet değildi. Hakemlere en çok biz isyan ettik canı yanan kulüp olarak. Çünkü bütün hakem sınavları kaldırılmıştı, keyfi hakemler atayacaklardı oraya. Belki bir takıma yardım eden hakem atanacaktı. Bir operasyon yaşanıyordu ve biz şiddetle karşı çıktık. Zaman gösterecek, doğru mu değil mi? Ama genelde zaten sıkıntılı bir sektör, UEFA sınavlarını geçmekte de zorluk çekiyorlar. 21. yüzyılda yakışıyor mu hakemlerimizin sınavdan geçememeleri? Başarır, başaramaz ama niyeti iyi federasyonun, bu yönetimin. Yeni testler getirdi ama bu zaman alacak. Bu kronikleşmiş yapı 1-2 senede oluşmadı ki. 20 yılın oluşumu bu. Bunu minimize etmek zaman alacak."

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonun Galatarasay TV'ye gönderilmesi

Galatasaray'ın çağrısı üzerine Başakşehir maçındaki bütün otoritelerin penaltı olarak kabul ettiği pozisyon videosunu 24 Ekim'de ilgili kulübe gönderdiklerini vurgulayan Ali Koç, sonraki gelişmeleri de şu sözlerle anlattı:

"Biz de 10 pozisyon var, onları hazırlıyoruz iletiyoruz"

"Allah'ın sopası yok ki, biz de bu adalet arayışından ilham alarak bu pozisyonu gönderdik. Cevap geldi; 'yönetim kurulumuza talebinizi ilettik' diye. Beklerdik, bekledik. 4 Kasım'da bir yazı yazdık, 'bir gelişme var mı' diye. Cevap şu; 'Başakşehir maçındaki pozisyonu edindik. Projemize katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ancak objektif değerlendirme yapabilmek adına ve Türk futbolunda adalet ilkesi için yalnız ilgili maçınızı değil sezon başından bu yana leh ve aleyhe gelişen tüm tartışmalı pozisyonları iletmenizi rica ederiz. Biz de 10 pozisyon var, onları hazırlıyoruz iletiyoruz.

Bırakın bu sezonu, son 5-10 sene leh-aleyhe bütün pozisyonları masaya yatıralım bakalım ne çıkacak altından. Biz 4,5 yıldır, 'Türk futbolunda adalet' diyoruz. İşler iyi giderken de kötü giderken de. İnşallah federasyonumuz bu yapısal sorunları, çıktığı yolda adresleyebilmek için başarılı olur. Bizim adalet anlayışımız; herkesin eşit şartlarda yarıştığı, rekabette ayrıcalıklandırılmadığı bir ortam. Bizim kendimize güvenimiz tam. Pozisyonları yollayacağız. İnşallah bizim pozisyonları da değerlendirirler ama programlarında tek konu Fenerbahçe olabilir böyle giderse."

"Bizi hedef alıyorlar"

Bazı basın mensuplarının da Türk futbolunda yönlendirme ve algı işi yaptığını öne süren Ali Koç, "Bunlar içinde bazıları var, deşifre edeceğim ama bugün değil. 'Bip' denen bir yer vardı, mücadele edip kapattık. Yeni kaynak bulmuşlar, yeni bir oluşuma gidiyorlar, kaynağın nereden geldiğini de biliyoruz. Herhalde Youtube. İki türlü çalışmaları var. Hedef aldıklarına iftira atarak, algı operasyonları yaparak, yalan bilgiler vererek kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma, şüphe uyandırma ve kendilerine avantaj sağlama. Bir de yakın oldukları kulübü adeta onların bir sözcüsü, elemanı gibi, onların davasının bir parçası gibi yönlendirme." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, kendileri bilgi vermedikleri halde, görüntüleri Galatasaray TV'ye gönderdiklerine dair bir haber çıktığını belirtip, bir gazetecinin ismini vererek, "Mesleğini nasıl yürüttüğünü görmeniz son derece net. Bunun gibi başkaları var 5-6 tane. Bunlar bizi hedef alıyorlar. Birilerinin emrinde gazetecilik kimliği altında çalışan insanlar bunlar." şeklinde konuştu.

Sürekli TFF'de olduğu, orada sık sık görüşüp kendine avantaj sağladığı, TFF başkanıyla Londra'ya gittiği yönünde yalan haberler yapıldığına işaret eden Koç, "Bunlar ahlaksız insanlar. Bunlardan da korunmamız lazım. bunların üzerine çöktüğünüz zaman belki de kalkıp, 'yanlış mı yapıyoruz' derler. Bunlardan istifade eden kulüpler varsa onlara da ikazım var. Bu öyle bir ilişki ki bu insanların söylediklerine siz inanmaya başlıyor ve kulübünüzü öyle yönetmeye başlıyorsunuz. Acayip bir çarktır bu. Aramızda da hala tribünde sıkıntılar olabilecek unsurlar görüyoruz. İnşallah işler iyi gider ve istedikleri amaca ulaşamazlar. En güzel örneği Altay'dı. En küçük şeyde nasıl sesler yükseldi statta? Uyanık olun, otokontrolü sağlayın statta. Elin Portekizli hocasının bunu bize söylemesine, söyletmesine gerek kalmadan lütfen otokontrolü sağlayın." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'nin siyasetle işi olmaz"

Başkan Ali Koç, ayrıca ''Fener alayı'' yürüyüşü sonunda yaptığı konuşmada söylediği, "Artık fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım" sözlerinin sadece Fenerbahçe ile ilgili olduğunu, başka yöne çekmeye çalışanların olduğunu da vurgulayarak, "Seçimlerin eli kulağında. Tekrar söylüyorum, lütfen bizi siyasete sokmayın. Fenerbahçe'nin siyasetle işi olmaz. Bizim renklerimizde her kesimden insan vardır. " dedi.

Ali Koç, son olarak, Fenerbahçe akademisi ve altyapıyla ilgili yeni projelerin videosunu salondakilere izletti.