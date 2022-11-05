Sözcü gazetesinden İmamoğlu açıklaması: Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır aralarının açık olduğunu doğruladı. Yılmaz, "Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" dedi.

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Sözcü gazetesinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini bir süredir haberlerinde geçirmediği iddia ediliyor.

Taraflar arasındaki gerilime dair en net ilk açıklama Sözcü'den geldi.

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Ekrem İmamoğlu ve gazete arasında yaşanan gerilimi Medyascope‘a anlattı.

“Ekrem İmamoğlu ile problem yaşadığımız doğru, ne yaptığını bilseniz siz de bize hak verirsiniz”

Ali Deniz Çakır'ın haberine göre İmamoğlu ile gerilim yaşadıklarını doğrulayan Yılmaz, “İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz” dedi.

Yaşananları, kötü sonuçlara yol açabileceği için henüz kamuoyuyla paylaşmadıklarını söyleyen Yılmaz, zamanı geldiğinde her şeyi anlatacaklarını belirtti.

Sıkıntıların başlangıcının yayınladıkları bir haber olduğunu söyledi

İmamoğlu ile sıkıntılarının başlama noktasının, yayınladıkları bir haber olduğunun altını çizen Yılmaz, “Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler” diye konuştu.

İmamoğlu haberlerine ambargo var mı?

İmamoğlu’na ambargo uyguladıkları iddiasını ise kabul etmeyen Metin Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ekrem İmamoğlu’nu karşılıksız olarak en çok destekleyenlerden biri biziz. Bizim belediyeyle ne reklam işimiz, ne ihale işimiz olur. Biz haberciyiz. Özel olarak Ekrem İmamoğlu ile alakalı haber yapmıyoruz ama bir belediye açılışı olduğu zaman toplu halde veriyoruz. Geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir açılışı vardı, Ekrem İmamoğlu’nun da bu açılışa katıldığını söyledik.”

İmamoğlu ve Sözcü gazetesi arasındaki gerginliği başlatan iki haber iddiası

Medyascope‘un edindiği bilgiye göre Ekrem İmamoğlu ve Sözcü gazetesi arasındaki gerginliklerin başlamasına iki haber sebep oldu.

Bunlardan biri İsmail Şahin’in 11 Haziran’da yayımlanan ”İBB’nin Levent’teki arsa satışında sürpriz isimler” başlıklı haberi. Habere göre İBB, 2021 yılında Levent’te dev araziyi satışa çıkardı ve bu arsaları alan şirketin yönetiminde, AK Parti döneminde İBB’den çok sayıda ihale alan firmaların yöneticileri yer aldı.

Yine İsmail Şahin imzasıyla 28 Temmuz’da yayımlanan ”İmar planı iptal edilen Etiler Polis Yüksekokulu arazisinde inşaat devam ediyor!” başlıklı haber, gerginliğin yükselmesine sebep olan ikinci haber. Habere göre daha önce imar planları iptal edilen Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde yükselecek projenin sahada inşaat çalışmaları devam ediyordu. Beşiktaş Belediyesi ise bu konuyla ilgili adım atmamıştı.

Halk TV boyutu

İmamoğlu-Sözcü soğuk savaşının Halk TV ile ilgili bir boyutu da olduğu ileri sürülüyor. Medyascope‘a konuşan Halk TV kaynaklarına göre Sözcü gazetesi yöneticileri, İmamoğlu’nun Halk TV’nin çıkartmaya hazırlandığı günlük gazeteye destek verdiğine, hedefinin de Sözcü’yü zayıflatmak olduğuna inanıyor.