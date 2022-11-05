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Yerli otomobile ilgi artmaya devam ediyor: 10 adet 'Pamukkale' renkli TOGG alacaklar!

Yerli otomobile ilgi artmaya devam ediyor: 10 adet 'Pamukkale' renkli TOGG alacaklar!

Pamukkale Belediyesi, Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'dan 10 adet alacak. Pamukkale Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısında alınan karara göre satışa başlandığında 10 adet "Pamukkale" renkli araç Pamukkale Belediyesi bünyesine kazandırılacak.

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Pamukkale Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündemdeki konular görüşüldü. Toplantıda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan milli ve yerli aracımız Togg'un Pamukkale Belediyesi'ne kazandırılması konusunda karar alındı. Buna göre Togg satışa çıktığında "Pamukkale" renginden 10 adet alınacak.

"Türkiye’de Togg siparişi veren ilk belediye olmak istiyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yakında Türkiye yollarında olacağını ifade ederek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görücüye çıkan ülkemizin gururu olan Togg' un 6 ana renginden birine ilçemizin adı verildi. Bu bizleri çok mutlu etti. Bu araç seri üretime başlayıp dünyanın dört bir yanında kullanılmaya başlandığında bana göre en güzel rengi olan ‘Pamukkale’ dünya yollarında olacak. Bu da Pamukkale’mizin daha çok tanınmasına neden olacak. Biz Türkiye’de Togg siparişi veren ilk belediye olmak istiyoruz. Belediyemizde kullanılmak üzere 10 adet 'Pamukkale' rengi otomobili araç filomuza katmak istiyoruz. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ederim "dedi.

Ayrıca Pamukkale Belediye Meclisi’nde 2 adet mini çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı ve 1 adet tankerin alınmasıyla konusu da meclisten geçti.

Başarılı sporcular meclis huzurunda

Öte yandan Pamukkale Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında başarılı sporcular üyelerin huzuruna çıktı. Pamukkale Belediyespor'a Ekim ayı içinde yurt içi ve yurt dışında yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular meclis üyelerine tanıtıldı. Sporcular ve antrenörler spora verilen destek nedeniyle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Pamukkale Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.

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