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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! İşte ülkesine dönen ve kayıt altına alınan Suriyeli sayısı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! İşte ülkesine dönen ve kayıt altına alınan Suriyeli sayısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ülkesine dönen ve kayıt altına alınan Suriyeli sayısını açıkladı. Çataklı yapılan operasyonlarda 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı önemli açıklamalar yaptı. Çataklı “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.” dedi. Çataklı şöyle devam etti:

-Ekimde tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 94 terörist etkisiz hale getirildi

-Ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır.

Ayrıntılar gelecek...

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