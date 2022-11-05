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Kuzey Kore ABD'ye resti çekti: "En sert şekilde karşılık vereceğiz"

Kuzey Kore ABD'ye resti çekti: "En sert şekilde karşılık vereceğiz"

Kuzey Kore yönetimi, son askeri adımlarının "düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı" olduğunu belirterek, bölgede yaşananlardan ABD'yi sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Düşman güçlerin egemenliğimizi ve güvenlik çıkarlarımızı ihlal etmeye yönelik girişimlerine asla müsamaha göstermeyecek, en sert şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştiği ortak askeri tatbikatın ardından silah denemelerine hız kazandıran Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesinden ABD'yi sorumlu tuttu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ismi açıklanmayan sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'yi kendi güvenlik çıkarlarına zarar veren ciddi bir durumun oluşmasını istemiyorsa "kışkırtıcı ortak hava tatbikatını derhal durdurması gerektiği konusunda açıkça uyardığı" belirtildi. Pyongyang'ın uyarılarının "Kore Yarımadası'nda istikrarlı bir güvenlik ortamı oluşturmaya dönük barışçıl çabaların ve sabrın bir tezahürü olduğu" kaydedildi.

Kuzey Kore'den ABD'ye kınama
ABD'nin "caydırma ve herhangi bir provokasyonla başa çıkma bahanesi altında saldırganca ortak hava tatbikatları düzenlediği ve Kuzey Kore'nin meşru müdafaa önlemleri üzerine başlangıçta 4 Kasım'a kadar planlanan eğitimlerin süresini uzatmaya karar verdiği" vurgulandı. Açıklamada, "Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin egemen bir devletin güvenliğine ciddi bir tecavüz ve uluslararası toplumun Kore Yarımadası ve bölgede barış ve istikrar arzusuna karşı meydan okuma olan sorumsuz ve pervasız eylemlerini kınamaktadır" denildi.

"Yaşananların tüm sorumlusu ABD"
Kuzey Kore'nin ABD-Güney Kore'nin bölgede başlattığı ortak tatbikat sonrasındaki askeri adımlarının "düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı niteliğinde" olduğu savunulan açıklamada, "Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun tüm sorumluluğunun, bölgedeki müttefiklerini harekete geçirerek Kuzey Kore'yi yaptırımlar, baskılar ve askeri tehdit yoluyla tek taraflı olarak kendisini silahsızlandırmaya zorlamaya çalışan ABD'ye ait olduğu" kaydedildi. Açıklamada, "Düşman güçlerin egemenliğimizi ve güvenlik çıkarlarımızı ihlal etmeye yönelik girişimlerine asla müsamaha göstermeyecek, en sert şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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