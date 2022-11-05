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Fenerbahçe Beko geç açıldı Barcolana'ya kılpayı mağlup oldu

Fenerbahçe Beko geç açıldı Barcolana'ya kılpayı mağlup oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 81-80 mağlup oldu.

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İki takımın da iyi savunmayla başladığı mücadelenin beşinci dakikası 8-8 eşitlikle geçilirken, Katalan ekibi Jokubaitis'in serbest atışlarıyla ilk çeyreği 21-19 önde kapadı. Dengeli geçen ilk yarıda üç sayılık atışlarda rakibine göre daha iyi performans sergileyen ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-36 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Barcelona, sarı-lacivertli ekibin oyundan düştüğü ve top kayıpları yaşadığı bölümde bulduğu sayılarla farkı çift hanelere çıkardı: 60-44. Temposunu yükselten sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun kritik üçlüğüyle bitime 55 saniye kala skoru 78-76'ya getirdi. Mola dönüşü rakibine Kalinic'in üçlüğüyle yanıt veren İspanyol temsilcisi, salondan 81-80 galip ayrılmayı başardı.

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı. Barcelona ise 4. galibiyetini elde etti.

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan)

Barcelona: Sertaç Şanlı 6, Kalinic 14, Satoransky 2, Laprovittola 26, Tobey 13, Pauli, Vesely 4, Abrines 1, Higgins 3, Jokubaitis 8, Nnaji 4

Fenerbahçe Beko: Motley 23, Wilbekin 6, Hayes-Davis 3, Pierre, Calathes 8, Metecan Birsen 2, Edwards 2, Melih Mahmutoğlu 11, Jekiri 4, Guduric 11, Booker 4, Şehmus Hazer 6

1. Periyot: 21-19

Devre: 39-36

3. Periyot: 62-49

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