Beşiktaş'ın Galatasaray derbi kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında deplamanda Galatasaray ile derbi maçında karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda maç kadrosunda 4 isim yer almadı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlı ekipte Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Atiba bu sezon ilk kez kadroda

Beşiktaş'ta ayrıca Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez maç bir kadrosunda yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Romains Saiss, Atiba, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson, Dele Alli, Nathan Redmond, Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst