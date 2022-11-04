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Şanlıurfa'da Ahmet Davutoğlu'na protesto şoku

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da Ahmet Davutoğlu'na protesto şoku

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa ziyaretinde bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Davutoğlu'na tepki gösteren kişi "Yok siz yanlış yoldasınız. HADEP ile yan yanasınız." dedi.

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Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Cuma namazını tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası yerleşkedeki vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, balıklara yem attı.

Davutoğlu'na vatandaş tepkisi

Gezi sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen bir vatandaş, "Elim patladı size alkış çalmaktan Başbakanken, AK Parti'deyken ama" demesi üzerine Davutoğlu ise "Onlar şimdi yanlış yola girmiş" diyerek yürümeye devam etti. Bu sırada konuşmasını sürdüren vatandaş, "Yok siz yanlış yoldasınız. HADEP ile yan yanasınız." ifadesini kullandı.

"Kur korumalı tarımı başlatacağız"

Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde de kentin sorunlarını yakından takip ettiğini ifade ederek, "En önemli sorun tarım ürünlerinde özellikle enerji alanında yaşanan sıkıntılar. Bu sıkıntılar enerji girdi fiyatlarının artması dolayısıyla olağanüstü bir düzeye çıktı. Kur, Türk lirasının değer kaybı en çok çiftçilerimiz vurdu. Dün Ankara'da yaptığımız toplantıda inşallah Şanlıurfalıların desteğiyle iktidar nasip olduğunda kur korumalı tarımı başlatacağız. Yani kur korumalı mazot, kur korumalı elektrik, kur korumalı gübre ve kur korumalı yem. Yani kur oynamalarından çiftçinin zarar etmemesi için şu anda iktidarda olanlar kur korumalı mevduat çıkardılar, biz kur korumalı tarım yapacağız. Elektrik sorununu kesinlikle çözeceğiz, ayrıca Şanlıurfa'nın sulama sorunları, Hilvan, Siverek'teki sorunlarını da yakından biliyoruz." dedi.

Daha sonra Balıklıgöl ve Haşimiye bölgesindeki esnafı ziyaret eden Davutoğlu, talep ve sorunları dinledi, yanına gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Davutoğlu, burada basına kapalı teşkilat üyeleriyle görüştü.

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