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Beşiktaş taraftarı Weghorst'u bekliyor! Derbide oynayacak mı?

Beşiktaş taraftarı Weghorst'u bekliyor! Derbide oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçı için artık nefesler tutuldu. Taraftarlar sabırsızlıkla sahaya çıkacak 11'leri beklerken, siyah beyazlıların en ok merak ettiği isim ise Weghorst...

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un son durumu merak konusu oldu.

Hollandalı futbolcunun kritik müsabakada sahada yer alıp almayacağı belirsiz durumda.

Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Dirseğinde ağrı hisseden Weghorst antrenmanda kendisini deneyecek. İyi hissetmesi durumunda Galatasaray maçı kadrosunda yer alacak.

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