Müjdeyi Başkan Türkmen duyurdu! Binlerce öğrenciye İstanbul Kart müjdesi

ÜSKÜDAR Belediyesi'nden bir müjde daha geldi. Belediye ilçede oturan üniversite öğrencilerinin yıl boyunca İstanbul Kart ücretini karşılayacak.

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Üsküdar Belediyesi ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlama kararı aldı. Binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya üzerinden duyurdu.

Hilmi Türkmen mesajında "Ve müjdemizi açıklıyoruz. Öncelikle; öğrenci evlerinin doğal gaz faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Şimdi; Üsküdar’da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin İstanbul Kart (Akbil) ücretini de yıl boyu ödeyeceğiz. Sizi çok seviyoruz!" dedi.