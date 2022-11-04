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Karaman'da dehşet! Tartıştığı hemşireyi vurup intihar girişiminde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karaman'da dehşet! Tartıştığı hemşireyi vurup intihar girişiminde bulundu

 KARAMAN'da tartıştığı hemşireyi tabancayla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şüpheli için karar verildi. Hüseyin B'nin daha önce de Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı öne sürülmüştü.

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Hüseyin B'nin (28) Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hemşire Emine A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine 24 Ekim'de gelen Hüseyin B, görevli hemşire Emine A'yı tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istemişti.

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