Dünyada en çok çay içen ülkeler listesi Türkiye kaçıncı? Dünyada en çok çay üreten ülkeler ise...

Dünya'da en çok çay içilen ülkeler listesinde Türkiye zirvedeki yerini bırakmıyor. Türkiye kişi başı en çok çay içen ülke konumunda. Bugüne kadar çay tüketimi 3.5 kilonun altına inmedi. Dünyada en çok çay içen ülkeler listesinde İngiltere ise 3. sırada. Dünyada en çok çay üreten ülkeler listesinde ise zirvede Çin var.

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Dünyada her gün üç milyar bardak çay içiliyor. En popüler içecek olarak sudan sonra ikinci sırada yer alan çay en çok Türkiye'de tüketiliyor. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan çay, büyük bir pazar da yaratıyor. Türkiye'deki çay pazarının büyük kısmı Varlı Fonu bünyesindeki Çaykur'a ait.

En çok çay üreten ülkeler listesi

Türkiye dünya çay tüketiminde 'birinci' olmasına rağmen, çay üretiminde ilk sırada bulunmuyor. Dünyada en çok çay üreten ülke Çin'dir. Çin'den sonda Hindistan, Endonezya, Kenya ve Sri Lanka en önemli çay yetiştiren ülkeler arasındadır. Türkiye ise en çok çay üreten ülkeler listesinde 5. sırada yer alıyor. Türkiye’nin yıllık çay üretim miktarı yaklaşık 250 bin ton...

En çok çay içilen ülkeler listesi

Türkiye en çok çay tüketen ülkeler listesinde birinci sırada yer alıyor. Yerine yıllardır kaptırmayan Türkiye'de, kişi başı çay tüketimi 3 kilodan fazla... Çay ile özdeşleyen ve 5 çayı ile meşhur olan İngilizler ise en çok çay tüketiminde 3. sırada bulunuyor. Dünyada en çok çay tüketilen ülkeler listesi şöyle: