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AK Parti'li Özşavlı: Kılıçdaroğlu sanki aday olmak istemiyor

AK Parti'li Özşavlı: Kılıçdaroğlu sanki aday olmak istemiyor

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemediğini, kazanamayacağını bildiği için aday olmamak için çabaladığını savundu.

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Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 20 yıldır kesintisiz iktidarda olduğunu söyledi. Özşavlı, 20 yıl boyunca AK Parti'nin millete çağ atlattığını vurguladı.

Bursa Gemlik'te 60 yıllık bir hayalin Togg ile gerçek olduğunu söyleyen Özşavlı, Togg'un şimdiden AB ülkelerinden sipariş almaya başladığını kaydetti.

Özşavlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili iddialarına da tepki gösterdi. 2016 yılından bu yana uyuşturucuya karşı Türkiye'de 1 milyondan fazla operasyon yapıldığını belirten Özşavlı, operasyonlarda 148 binden fazla kişinin tutuklandığını söyledi. Özşavlı, "Bu saçmalığın da ötesinde bir delirme halidir. Dünyada uyuşturucu ile mücadelede, Türkiye kadar güçlü operasyonlar yapan başka bir devlet yok. Bu kadar büyük başarı ortadayken, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma teşkilatını uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamak bir delirme halidir. Kılıçdaroğlu'na Allah şifa versin."diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştiren Özşavlı, "Kılıçdaroğlu, bir savrulma yaşamaktadır. Önceleri aday olabilme hırsıyla kurumlarımıza saldırdı, kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalıştı. Gündem olabilmek için bir savrulma içindeydi. Şimdi sanki aday olmak istemiyor. Kazanamayacağını bildiği için aday olmamak için uğraşıyor." dedi.

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