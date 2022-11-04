Türkiye diken üstünde! Kuduz vakasında çok kritik detay 24 saat içinde...

Bitlis Adilcevaz'da sokak köpeği saldırısına uğrayan ve bunu ailelerinden günlerce gizleyen iki çocuktan birinde kuduz tespit edilmişti. Yapılan tetkitler sonucunda sudan korkan çocuk hakkında gelen son haberler kötü...

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BİTLİS'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde yaşayan Mustafa Erçetin (10) ve Polat Ergün (9) yaklaşık beş hafta önce sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

Köpeğin ısırdığı Mustafa Erçetin olayı ailesinden gizleyip, bisikletten düştüğünü söylemişti. Ancak rahatsızlanması üzerine gerçek ortaya çıkmış ve hastaneye kaldırılmıştı. İki çocuk da 19 Ekim'de kuduz şüphesi ile Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Kötü haber... Durumu giderek ağırlaştı

Yapılan tetkiklerde 'sudan korkma', 'tükürük salgısında artış', 'hırçın davranışlar' ve anlamsız konuşmalar gibi belirtileri de gösteren Mustafa Erçetin'in kuduz olduğu tespit edildi. Polat Ergün'e ise kuduz bulaşmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Durumu ağırlaşan Mustafa Erçetin'in yoğun bakıma alındığı ve solunum cihazına bağlandığı öğrenildi. Öte yandan olayın ortaya çıkmasının ardından aynı bölgede yapılan taramalarda 36 kişinin daha köpek tarafından ısırılmasına rağmen hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadığı ortaya çıktı.

Yapılan tetkiklerde 'sudan korkma', 'tükürük salgısında artış', 'hırçın davranışlar' ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler var

Son evre koma ve ölüm...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir, Ankara'da tedavileri devam eden iki çocuk ile tespit edilen 36 yeni vakayı nelerin beklediğini ve nasıl bir tedavi süreci izleneceğini anlattı. Kuduzun etkili antiviral tedavisinin olmadığını, genellikle ölümcül seyrettiğini ve beyin iltihabına sebep olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir, "Eğer ısırıldıkları gibi hastaneye gitselerdi aşı ve kuduz antiserumu uygulanırdı. Ne yazık ki başvurduklarında yedi günden fazla süre geçmiş, geç kaldılar" diye konuştu.

Aşı ve serum etki etmiyor

Kuduzun temasla da bulaşabildiğini ve ilk testte negatif çıkan sonucun tekrarlanan testlerde pozitife dönebileceğini belirten Dr. Demir, "Kesinleşen kuduz vakasında üçüncü kez tekrarlanan testte pozitif sonuç çıktı" dedi. Kuduz olduğu belirlenen Mustafa Erçetin'in durumunun ağırlaştığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Durumu ailesinden saklamış. Kolunda karıncalanma gibi bulgular başlayınca ailesi hastaneye götürmüş. Ancak o zaman köpeğin ısırdığını söylemiş. Virüs, merkezi sinir sistemine girdikten sonra aşı ve serum etki maalesef etmiyor."