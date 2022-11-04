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İzmir'de depremin ardından rakı ikramı! Yaptığı şey akıl almaz

İzmir'de depremin ardından rakı ikramı! Yaptığı şey akıl almaz

İZMİR gece yarısı 4.9 depremle sarsıldı. Vatandaş panikle uyanıp sokağa kaçtı. Bir kişi ise, sokağa çıkanlara rakı ikram etti.

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İZMİR gece yarısı 4.9'luk depremle yataktan fırladı. Vatandaş panikle sokağa çıktı. Bazıları balkon ve pencerelerden atlayarak yaralandı, bir caminin mirasesi yıkıldı.

Vatandaş panikle artçı depremlerin bitmesini beklerken, ilginç bir olay yaşandı. İzmir'de bir vatandaş, deprem sonrası sokağa inen komşularına rakı ikram etti. Vatandaş rakının yanında meze ikramında bulunmayı da ihmal etlmedi.

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