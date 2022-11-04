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Twitter'da deprem! Dediğini yaptı Elon Musk o mailleri bir bir gönderdi

Twitter'da deprem! Dediğini yaptı Elon Musk o mailleri bir bir gönderdi

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirket personellerini işten çıkarmaya başlıyor. Personellerin e-postalarla bilgilendirildiği ve Twitter'ın cuma günü işten çıkarmalara başlamayı planladığı bildirildi.

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın, şirket personelinin yaklaşık dörtte birini işten çıkarmayı planladığı iddialarında beklenen hamle geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarmaları içeren e-postaların şirket çalışanlarına gönderildiği öğrenildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi.

Bugün başlıyor, bir bir yollayacak

Söz konusu e-postada cuma sabahından başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.

Bu eylemin şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler daha önce basında yer almıştı.

Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.

Mavi tık 8 dolar olacak

Yönetimi aldıktan sonra ilk iş olarak üst düzey yöneticileri kovan Musk,Twitter profil biyografisini ‘Twitter Şikâyet Hattı Operatörü’ olarak değiştirdi.

Musk, daha sonra yaptığı açıklamada, bundan sonra ‘Mavi Tik’ özelliğinin artık 8 Dolar (yaklaşık 149 lira) olacağını duyurdu.

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