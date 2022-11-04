21 yıllık kemikler kuyuda bulunmuştu! Gerçek şok etti meğer katil...

Kayseri'de bir kar kuyusunda bulunan Ayşe Kavak'a ait kemiklerin üzerine başlatılan incelemede duyanların kanını donduran, bu kadar olmaz dedirten şok detaylar ortaya çıktı.

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KAYSERİ'de bir kar kuyusunda bulunan Ayşe Kavak'a ait kemiklerin üzerine başlatılan incelemede şoke eden detaylar ortaya çıktı. Kavak'a ait kemiklerin 21 yıldır kuyuda olduğu, katilin zaman aşımı nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Kuyuda ceset var"

Bu söylentiden yola çıkılarak kuyudan çıkarılan kemiklerin 21 yıl önce kaybolan 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu belirlenmişti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulan özel ekip, 5 ay süren çalışmalar sonunda katilin çoban M.A. (55) olduğunu belirledi.

Öldürdüğü kesinleşti, zaman aşımıyla kurtuldu

1988 yılında işlediği başka bir cinayetten 12 yıl hapis yatan M.A'nın Rahşan affıyla serbest kaldıktan 2 buçuk ay sonra da Ayşe Kavak'ı öldürdüğü tespit edildi. Ayşe Kavak cinayetinden zaman aşımıyla kurtulan M.A. çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.

21 yıldır kayıp kadının cesedi bulundu

Kayseri'deki Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan Sabah Muhabiri Ali Altuntaş, dağa giderek birbirine yakın çok sayıda kuyuda 3 gün araştırma yaptı.

Asırlık kar kuyusu

Asırlık bir kar kuyusunda iskelet haline dönen cesedi bulan gazeteci durumu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e anlatması üzerine valinin talimatıyla Kayseri Emniyetinde cinayetle ilgili özel ekip kuruldu.

Kuyudan çıkarılan iskeletin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu ortaya çıktı.

Ömrü karısını bulmaya yetmedi

Eşi Ayşe Kavak'ın kaybolmasının ardından 7 çocukla bir başına kalan Halil Kavak, televizyon programlarına da çıkarak, afişler bastırarak Türkiye'nin dört bir yanında karısını aradı. Bu süreçte hırdavat dükkanı dahil bir çok şeyini kaybeden Halil Kavak, kayıp eşini bulamadan 2012 yılında hayatını kaybetti.

Katili gasp ettiği telefon yakalattı

Yüzük, küpe ve kolyesi alındıktan sonra öldürülüp kuyuya atılan ve üzeri kaya parçaları atılarak örtülmeye çalışılan Ayşe Kavak'ın katilini bulmak için Yılanlı Dağı'na çadır kuran polis, gece gündüz araştırma yaptı.

Dağın etrafında bulunan 2 mahallede 350 kişiyi sorgulayan polis, Ayşe Kavak'ın öldürülmeden önce gasp edilen telefonunu da teknik takibe aldı.

Kavak'ın telefonundaki sim kartın cinayetin ardından değiştirildiğini belirleyen polis, takılan ikinci sim kartın uzun yıllar bu telefonda kullanıldığını belirledi. Telefonun sahibini belirleyen polis, 2001 yılında Yılanlı dağında çobanlık yapan M.A'ya ulaştı.

Rahşan affıyla cezaevinden çıkmış

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguya alınan çoban M.A'nın 1988 yılında da kavga ettiği bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü ve 12 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.

Sorgusunda suçlamaları reddeden M.A'nın Ayşe Kavak'tan gasp ettiği altınları ise kuyumcuda bozdurduğunu yakın çevresindeki görgü tanıkları teyit etti.