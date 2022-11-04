BIST 4.154
DOLAR 18,62
EURO 18,20
ALTIN 986,54
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında son hafta maçları oynandı.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup maçları sona erdi.

Gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe, Arsenal (İngiltere), Real Betis (İspanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), son 16 turuna kaldı.

Gruplarında ikinci sırada yer alan PSV (Hollanda), Rennes (Fransa), Roma (İtalya) ve Union Berlin (Almanya) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

Gruplarında 3. sırada yer alan Bodo/Glimt (Norveç), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan) ve Braga (Portekiz) ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

A, B, C ve D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre): 1-0

Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-2

Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya): 0-1

Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç): 2-1

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de dehşete düşüren olayda kan donduran ifade: Mezarlıktaki defineyi çıkarmak için kan lazımdı!
Kocaeli'de dehşete düşüren olayda kan donduran ifade: Mezarlıktaki defineyi çıkarmak için kan lazımdı!
Enflasyon üzerinden hesaplama! Asgari ücrete büyük zam bekleyenlere kötü haber
Enflasyon üzerinden hesaplama! Asgari ücrete büyük zam bekleyenlere kötü haber
Benzin ve LPG'ye zam geldi! İşte 4 Kasım 2022 zamlı motorin, benzin ve LPG fiyatları
Benzin ve LPG'ye zam geldi! İşte 4 Kasım 2022 zamlı motorin, benzin ve LPG fiyatları
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Arda Güler'den gol sevinci ve Jorge Jesus açıklaması
Arda Güler'den gol sevinci ve Jorge Jesus açıklaması
Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler sözleri: "Fiziksel anlamda biraz kırılgan ama..."
Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler sözleri: "Fiziksel anlamda biraz kırılgan ama..."
CHP medyası neyi bölüşemiyor? Halk TV ile Tele1, KRT ve Sözcü'nün alıp veremedikleri ne?
CHP medyası neyi bölüşemiyor? Halk TV ile Tele1, KRT ve Sözcü'nün alıp veremedikleri ne?
Uyuşturucu bağımlısı cinnet geçirdi! Astsubay kuzenini bıçakladı onun silahıyla babasını öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı cinnet geçirdi! Astsubay kuzenini bıçakladı onun silahıyla babasını öldürdü
İzmir'de deprem oldu büyük panik yaşandı, caminin minaresi yıkıldı! AFAD, 13 artçı sarsıntı olduğunu duyurdu
İzmir'de deprem oldu büyük panik yaşandı, caminin minaresi yıkıldı! AFAD, 13 artçı sarsıntı olduğunu duyurdu
TSK'ya iftira atan Aryen Turan gözaltına alındı
TSK'ya iftira atan Aryen Turan gözaltına alındı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Golü atan Arda Güler 'anneciğim seni çok seviyorum' yazılı tişörtü anlattı
Golü atan Arda Güler 'anneciğim seni çok seviyorum' yazılı tişörtü anlattı