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TSK'ya iftira atan Aryen Turan gözaltına alındı

TSK'ya iftira atan Aryen Turan gözaltına alındı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri süren ve hakkında soruşturma başlatılan avukat Aryen Turan gözaltına alındı.

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İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda söz alan avukat Aryen Turan, terör örgütü yandaşlarının "TSK kimyasal silah kullandı" iftirasını gündeme getirmişti.

Bunun üzerine bazı avukatlar bu iftira içerikli konuşmaya tepki göstermiş ve arbede çıkmıştı.

Soruşturma başlatıldı

Turan'ın bu konuşmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve resen soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alındı

Konuşma kayıtlarına da el konulan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Aryen Turan ifade işlemleri için İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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