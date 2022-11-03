BIST 4.105
DOLAR 18,62
EURO 18,19
ALTIN 976,97
HABER /  GÜNCEL

Torba yasa teklifi TBMM'den geçti! KYK borç faizleri silinecek

Torba yasa teklifi TBMM'den geçti! KYK borç faizleri silinecek

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra icra borçları ile maske cezaları borçları yer alıyor..

Abone ol

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek.

Teklifte KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra icra borçları ile maske cezaları yer alıyor..

Maske cezaları

Yasa ile salgın döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma cezaları kaldırılacak. Böylece, yaklaşık 3 milyar lira tutarındaki ceza alınmayacak.

KYK faizleri

Üniversite öğrencilerinin KYK borçlarının faiz ve enflasyon farkları silinecek. Ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı yapılabilecek.

İcra borçları

Düzenlemeyle 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları kapatılıyor.

Yaklaşık 5 milyon kişinin 9 milyon dosyası bu kapsama giriyor.

Sicil affı

Düzenleme ile sicil affı da getirildi. 1 Ekim 2022'den önce olan borçlarını, 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin olumsuz sicil kayıtları silinecek. Borçlarını yapılandıranlar da düzenlemeden yararlanabilecek.

Kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi uzatıldı

Yasa ile kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

Elektrik, doğalgaz ve yemek yardımı

İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

Yemek yardımını nakit ödeyen işverenlerden de vergi kesintisi yapılmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir, Hearts'ı yenerek gruptan lider çıktı
Başakşehir, Hearts'ı yenerek gruptan lider çıktı
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Hastanede yaşlı kadına eziyet eden sağlık çalışanları meslekten men edildi
Hastanede yaşlı kadına eziyet eden sağlık çalışanları meslekten men edildi
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı
'Türkiye'nin silah sistemleri stratejik derinliğimizi ortadan kaldırdı'
'Türkiye'nin silah sistemleri stratejik derinliğimizi ortadan kaldırdı'
Engin Altay'dan Bakan Vahit Kirişci'ye: 'Ayıp ayıp, Sayın Bakan...'
Engin Altay'dan Bakan Vahit Kirişci'ye: 'Ayıp ayıp, Sayın Bakan...'
KoopBakkal Projesi 6 ilde 250 noktada başlıyor
KoopBakkal Projesi 6 ilde 250 noktada başlıyor
Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Sebzeli tavuk kebabı tarifi ile komşular kokusundan bile çatlayacak
Sebzeli tavuk kebabı tarifi ile komşular kokusundan bile çatlayacak
Çin'in roketi dünyaya düşüşe geçti Türkiye'ye düşebilir denildi harita verildi bir bu eksikti
Çin'in roketi dünyaya düşüşe geçti Türkiye'ye düşebilir denildi harita verildi bir bu eksikti