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Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı! 'Daha nice yıllarımız olacak'

Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı! 'Daha nice yıllarımız olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihine ilişkin yaptığı paylaşımda 20 yıllık kesintisiz iktidarla rekora imza attıklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelmesinin 20. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz"

20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ettiklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Daha nice rekorlarımız olacak"

Başkan Erdoğan paylaşımına "İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak." notunu düştü.

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