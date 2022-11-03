Sebzeli tavuk kebabı tarifi ile komşular kokusundan bile çatlayacak

Tavuk etinden yapılan yemeklerin lezzetine de birçok kişi tarafından asla karşı konulamıyor. İşte patates ve tavuğun mükemmel bir uyum içerisinde olduğu fırında sebzeli tavuk kebabı tarifi ve malzemeleri...

500 gr tavuk göğsü

1 adet büyük boy domates

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

1 adet büyük boy kırmızı kapya biber

2 adet yeşil biber

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Kekik

Kırmızı toz biber

Kırmızı pul biber

Tavuklu sebze kebabı yapılışı:

Tavuklu sebze kebabı tarifi için; ilk olarak yarım kilo tavuk göğsünü, orta büyüklükte küpler şeklinde doğrayın. 1 adet büyük boy domates, 1 adet orta boy soğan, 1 adet büyük boy kırmızı kapya biber ve 2 adet yeşil biberi küçük küpler şeklinde doğrayın. 1 adet orta boy patatesi de çok küçük olmayacak şekilde küpler şeklinde doğrayın.

Ardından derin bir kap içine doğranmış kuru soğan, kırmızı biber ve yeşil biberleri koyun. Sonrasında doğranmış domates ve patatesleri ilave edin. Son olarak kaba yarım kilo küpler şeklinde doğranmış tavuk göğsünü de ilave edin. Ardından malzemelerin üzerine damak tadınıza göre tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber ve kekik koyun. Sonrasında 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. 1 yemek kaşığı domates salçasını yarım çay bardağı su ile açın. Açtığınız salçayı malzemelerin üzerine ilave edin. Tüm malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

Hazırladığınız tavuklu sebze karışımını geniş bir fırın tepsisi içine koyup, iyice yayın. Üzerini hafifçe ıslattığınız yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Tavuklu sebze kebabı piştikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı alıp, tekrardan fırına verin. Üzeri hafifçe kızarana kadar 5-10 dakika kadar daha pişirin.

Fırında sebzeli tavuk kebabı piştikten sonra sıcak olarak servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.

Tavuklu sebze kebabı ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 55 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 40 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik tavuklu sebze kebabı için geçerlidir.