Beşiktaş'ın yıldızı Tayyip Talha Fenerbahçe'yi pişman etti! "Bu hatayı nasıl yaptık"

Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tayyip Talha Sanuç yaz transfer döneminde iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. Genç yıldızın tercihi siyah-beyazlılar olurken Tayyip Talha Sanuç sarı-lacivertli takıma büyük pişmanlık yaşattı.

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Beşiktaş'ın en çok verim aldığı transferlerden biri olan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe'yi pişman ettirdi. Savunma rotasyonunda sorun yaşayan Fenerbahçe'nin Tayyip Talha Sanuç'u Beşiktaş'a kaptırdığı için büyük bir üzüntü yaşadığı ifade edildi.

Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'yi üzdü



Beşiktaş'ı seçerek Fenerbahçe'yi son gün üzen Tayyip Talha Sanuç, gösterdiği performans ile Kara Kartal'ın en iyi transferlerinden biri olduğunu gösterdi. Siyah-beyazlılarda savunmanın lideri gibi hareket eden 22 yaşındaki stoper, gol katkılarıyla da takımının birçok puanına katkı sağladı.

Fenerbahçe stoper krizi yaşıyor

Bu sezona fırtına gibi başlayan ve Jorge Jesus'un her maça farklı kadro ile çıkıp rotasyonla takımını zinde tutması ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de savunmada kriz yaşanıyor. Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi sakatlığa kaptıran sarı-lacivertlilerde Attila Szalai de aralıksız forma giyerek büyük bir yorgunluk yaşıyor.

Tayyip Talha Sanuç gösterdiği performans ile hem taraftarlara hem de yönetime "Keşke Fenerbahçe'de olsaydı" yorumlarında bulundurttu.

Tayyip Talha Sanuç'un bu sezonki istatistikleri

Adana Demirspor'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 10 maça çıktı.

710 dakika sahada kalan Tayyip Talha Sanuç vazgeçilmezlerden olurken attığı 3 golle de takımına büyük bir katkı sağladı.