1 Kasım'da zam gelmişti yine geliyor! Benzinin litresi 21 lirayı aştı otogaza da zam var
Petrol fiyatlarındaki oynaklık sonrası akaryakıtta zamlar yeniden başladı. Benzin ve motorine zam geleceği haberlerinin ardından benzine 1 Kasım'da 71 kuruş zam geldi. Motorine ise bir süredir zam yok. 4 gün sonra benzine yeni bir zam daha geliyor. Bununla birlikte otogaz fiyatı da yükseliyor.Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takip bir hayli zorlaştı.
Benzine 1.31 otogaza 49 kuruş zam
NTV'de yer alan habere göre; cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor.
Benzinin ise ortalama 21,37 liradan satılıyor.
1 Kasım gece yarısı itibariyle; benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı meydana gelmişti.
PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?
Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.