Bu köyde tonlarcası kendiliğinden yetişti! 10 araba gelip toplayan var hem de ücretsiz
SİVAS'ın Zara ilçesine bağlı Kayadibi köyünde vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen yabani fındıkları toplayarak ihtiyacını karşılıyor. Giresun’da ortalama 50 lira ile 60 lira arasında alıcı bulan fındık, Kayadibi köyünde ücretsiz toplanıyor.
Kayadibi köyünde doğada kendiliğinden yetişen yabani fındık ağaçları dikkat çekiyor. Daha çok Karadeniz Bölgesi'nde yetişen fındığın İç Anadolu Bölgesi'ndeki bu köyde yetişmesi görenleri şaşırtıyor.
Köy sakinlerinden Hasan Kaya, köylerinde fındık yetiştiğini söylediklerinde insanların şaşırdığını söyleyerek, "Fındıkların yüzde 80’ini köylüler olarak topluyoruz. Çevre köylerden de gelip toplayanlar oluyor." dedi.
Köy sakinlerinden Adil Soylu, “Bizim köyümüzün her tarafı fındıklıkla çevrili. Topladığımız fındıklar lezzet bakımından çok kaliteli. Biz şu anda ziyan olmasın diye yere dökülen fındıkları yaprakların altından ayıklayıp topluyoruz. Diğer köylerden 10 araba gelip bu fındıkları topluyorlar. Biz de evin ihtiyacına göre topluyoruz, böylelikle herkes faydalanıyor. Çevre köylerden fındık toplamak için gelenlere kimse bir şey demiyor” dedi.