Bu köyde tonlarcası kendiliğinden yetişti! 10 araba gelip toplayan var hem de ücretsiz

Köy sakinlerinden Adil Soylu, “Bizim köyümüzün her tarafı fındıklıkla çevrili. Topladığımız fındıklar lezzet bakımından çok kaliteli. Biz şu anda ziyan olmasın diye yere dökülen fındıkları yaprakların altından ayıklayıp topluyoruz. Diğer köylerden 10 araba gelip bu fındıkları topluyorlar. Biz de evin ihtiyacına göre topluyoruz, böylelikle herkes faydalanıyor. Çevre köylerden fındık toplamak için gelenlere kimse bir şey demiyor” dedi.