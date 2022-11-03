Aşık mıyım, değil miyim sorularını kafanızdan silecek 5 adım!

Hemen hemen herkes karşı cinsten birisine sevgi beslediği zaman bunun aşık olup olmadığı konusunda tereddüde düşer. Peki gerçekten aşık olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz?

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Dünya üzerindeki en güzel şey nedir denildiği zaman birçok kişinin ilk vereceği cevap, sevmek ve aşık olmak olur. Ancak bu 2 duygu sürekli birbiriyle karıştırılır. İşte karşı cinse duyduğunuz hislerin aşk olup olmadığını anlamanın yolları...

Karşılıklı sevgi dünyanın en güzel şeylerinden biri oluyor. Birinin sizi sevip değer vermesi, sizin çılgınlar gibi sevip onun için her şeyi göze almanız, en değerli duygulardan biri oluyor. İşte tüm detaylar...

Her an birlikte olmak istersiniz

Onu devamlı arar, mesaj atar ve mümkün mertebe yakın olmanın yollarını bulmaya çalışırsınız. Bütün bir akşamı birlikte geçirdikten sonra bile, birlikte geçirdiğiniz zamanın yeterli olmadığını hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra sevdiğiniz kişinin yanında fazlasıyla heyecana kapılıp, eliniz ayağınız birbirine dolaşabilir.

Aklınızda hep o vardır

İşteyken, evde yalnızken veya kadaşlarınızla dışarıdayken aklınızda devamlı o ve birlikte geçirdiğiniz anlar vardır. Sık sık birlikte fotoğraflarınıza bakarsınız ve en yakın arkadaşlarınıza, ailenize devamlı ondan bahsetmek istersiniz. Aklınıza gelen ilk şeydir.

Kendinizi güvende hissedersiniz

Bir ilişkinin basit olduğunu belirttiğimizde, birbirinize zaman bulmak için uğraşmanıza gerek olmadığını kastediyoruz. Çok fazla vaktiniz olmasa bile , sırf diğer kişiyi görmek istediğiniz için zaman buluyorsunuz. Anlaşmazlığa düştüğünüzde veya kavga ettiğinizde bile, ilişkinizi egonuzun ve gururunuzun önüne koyduğunuz için bunları çözmenin yollarını bulursunuz. Sadece bu değil, aynı zamanda onunla güvende hissedersiniz, sanki onlara kalbinizle tamamen güvenebilirmişsiniz gibi. İş yerindeki en kötü günü geçirmiş olsanız bile, onu gördüğünüzde sinirleriniz anında geçer her şeyi bir anda unutursunuz.

Arkadaşlarınız ve ailenizle tanıştırmak istersiniz

Bir ilişki gerçek olduğunda yeni aşkınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle tanıştırmak istemeniz çok normaldir. Her şey sizin için o kadar heyecan verici geliyor ki, yaşamınızın o kısmını her zaman yanınızda olan kişilerle paylaşmak istiyorsunuz. Bunun yanı sıra, onların fikirleri sizin için mühim olduğundan, yaşamınızdaki insanı sevmelerini istersiniz.

Birbirinizi arzulayan ve seven 2 insan arasındaki en doğal şey sevgi ilginize karşı şefkatli olmaktır. Ona mümkün olan her şekilde temasta bulunmak istersin. El ele tutuşmak, saçlarıyla oynamak ya da sadece yanaklarını okşamak kadar basit bir şey olabilir. Birlikte bir müddet sonra, bunların hiçbirini artık yapmak istemediğinizi fark ederseniz, muhtemelen bunun aşk değil, heyecan olduğu anlamına gelir.