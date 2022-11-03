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Heyecanlı geri sayım başladı! TOKİ kura çekimi tarihi netleşti

Heyecanlı geri sayım başladı! TOKİ kura çekimi tarihi netleşti

TOKİ başvuru sürecinin 31 Ekim tarihinde sona ermesiyle gözler TOKİ kura çekilişinin yapılacağı tarihe çevrildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesinde TOKİ kura çekimi tarihi netleşti. İşte TOKİ kura çekilişi ve sonuçların açıklanacağı tarih hakkında bilgiler...

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamaları sonrasında TOKİ kura çekimi yeniden gündeme geldi. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. İşte 2022 TOKİ konut, arsa ve işyeri için başvuru sonuçları ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuyla ilgili açıklamaları...

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? 

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erdi.

81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ kura çekiliş tarihi ne zaman? 

TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.

TOKİ konut belirleme kurası ne zaman?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ başvuru ücreti iade edilecek mi? 

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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