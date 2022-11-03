Boğaz ağrısı ve öksürüğün ilacı! İyi gelmediği tek bir şey yok!

Soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi şikayetleri kısa sürede ilaçsız geçirecek bir mucize zencefilli bal karışımı. Hastalıklara karşı yararları saymakla bitmeyen zencefil, bal ve limonla birleştiğinde vücudumuzda antibiyotik kadar etkili görev yapıyor. İşte öksürüğünüzü anında geçirecek zencefilli bal karışımı tarifi...

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Grip ya da soğuk algınlığı geçirdiğimizde annelerimizden öğrendiğimiz doğal ilaçlara hemen başvuruyoruz. Nane limon, tavuk suyu çorbası ilk akla gelen tarifler olsa da zencefilli bal da bir o kadar övülmeyi hak ediyor. Zencefilli bal, öksürüğe, boğaz ağrısına iyi geliyor anında rahatlatıyor. İşte zencefilli bal karışımının daha önce hiç duymadığınız faydaları ve yapılışı...

Zencefilli bal karışımının vücuda faydaları

Zencefil bal limon karışımı faydaları da zencefilli bala C vitamini eklentisiyle iki kat etkilidir. Hem hastalıklara karşı önlem almak hem de biraz kırgınlık hissedince hızlıca kendinizi toparlamak için birebirdir!

- Boğaz ağrısı ve inatçı öksürük için çok etkili bir ev ilacıdır.

- Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda vücudunuzu korur ve bağışıklığınızın güçlenmesine yardımcı olur.

- Vücuda enerji verir.

- Sindirim sistemini dengeler. Sindirim sürecini hızlandırır.

- Mide bulantısına karşı faydalıdır.

- Anne sütünü artırdığı düşünülür.

- Adet sancılarında rahatlatıcıdır.

- Ses kısıklığına iyi gelir.

- Sakinleştiricidir ve sinir hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Daha iyi bir uyku uyumanızı sağlar.

- Metabolizmayı hızlandırıcı, kan şekerini dengeleyici etkileriyle zayıflamaya yardımcıdır.

- Kalp damar sağlığını korumada yardımcıdır. Kandaki yağ düzeyini düşürür.

- Zencefil bal karışımı cinsellik üzerinde de çok faydalıdır. Çünkü kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi vardır.

- Zencefil bal karışımı balgam söktürücüdür. Bu faydası sayesinde solunum sisteminizi zararlı mikroorganizmalardan arındırır.

Zencefilli bal karışımı tarifi

Malzemeler:

Taze zencefil

Bal

Limon

Hazırlanışı:

Zencefil bal karışımı için en bilinen tarif olarak bir tatlı kaşığı balla karıştıracağınız bir çay kaşığı kadar toz zencefili bekletmeden hemen tüketebilirsiniz. Bu, öksürük ve soğuk algınlığı için oldukça etkili, pratik bir tariftir.

Bir diğer kullanım şekli de dilimlenmiş taze zencefil ve limon dilimlerinin bir kavanoz içerisinde balla karıştırılarak uygun ortamda, bir süre bekletilmesiyle elde edilen şuruptur.

Bekleme süresinin sonrasında bu karışımdan bir iki yemek kaşığını kaynayıp ılımış suyla karıştırarak içebilirsiniz.

Zencefil bal limon birlikteliğinin boğaz ağrısı ve öksürükte size çok faydası olacaktır.