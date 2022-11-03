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Gardiyanlara uyuşturucu operasyonu! Cezaevinde uyuşturucu satışı yapıyorlarmış

Gardiyanlara uyuşturucu operasyonu! Cezaevinde uyuşturucu satışı yapıyorlarmış

KARABÜK merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya'da yapılan operasyonda, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hüküm ve hükümözlü bulunan şahıslara uyuşturucu madde sağladığı iddia edilen 14'ü infaz koruma memuru olmak üzere 22 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hüküm ve hükümözlü bulunan şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon başlattı.

Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonda 14 infaz koruma memuru ve 8 sivil şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Koğuşlardan uyuşturucu fışkırdı

Şahısların ikametlerinde ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda 3 koğuşta yapılan aramalarda; 558 adet hap, toplam daralı ağırlığı 97,96 gram gelen hint keneviri tohumu, 2 adet görüntülü MP3 çalar, 5 adet hafıza kartı, 5 adet ucu sivriltilmiş şiş, 9 parça halinde kırık vaziyette pembe renkli extacy maddesi olduğu değerlendirilen haplar, 25 parça kırık vaziyette turuncu renkli uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen haplar, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat, birer adet Canik marka ruhsatsız silah, namlusu açık kurusıkı silah, Zoraki marka kurusıkı silah, 3 adet şarjör 9 adet fişek ile 78 adet Kurusıkı fişeği, daha önce kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda hap kapsülleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.

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