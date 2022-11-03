Çıplak görüntülerle savcıya koştu! Belediye Başkan Yardımcısı'nın fantazi merakı...

MERSİN'in Erdemli İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Topçu, Bulgaristan uyruklu kadınla internet üzerinden fantazi yaşadı. Aydan Saliev isimli kadın, Topçu'nun çıplak şekilde müstehcen görüntülerini kaydederek şantaj yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Topçu, çıplak görüntüleri alıp savcılığa şikayet etti.

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Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Topçu'nun fantezi merakı başına iş açtı. İddiaya göre evli 4 çocuk babası 44 yaşındaki Mahmut Topçu, WhatAspp hesabından, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan olduğunu yazan Aydan Saliev isimli sistem üzerinden görüntülü fantezi yaptı.

Çırılçıplak soyunarak dans etti

Görüntülerde, Aydan Saliev isimli kadın, çırılçıplak soyunarak dans ediyor. Topçu'nun da çıplak durumda olduğu görülüyor. Topçu'nun çırılçıplak fantezi içeren görüntülerini kaydeden Aydan Saliev, iddiaya göre kendisine ulaştı. Genç kadın, görüntüleri Topçu'nun arkadaşlarına yayacağı yönünde tehdit etti. Saliev, Topçu'dan, ilk seferde 10 ve iki kez ise 5'er bin olmak üzere toplamda 20 bin lirayı hesabına aktarmasını sağladı.

Şantajların sonu gelmeyince...

Mehmet Topçu, Bulgar uyruklu kadının ardı arkası kesilmeyen şantajına daha fazla dayanamayınca soluğu Erdemli Cumhuriyet Savcılığı'nda aldı. Topçu, savcılığa kendisinin çıplak görüntülerinin de ekli olduğu dilekçe vererek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı. Yaşadığı olayla ilgili yerel basına konuşan Topçu, açıklamasında şunları söyledi:

Görüntüler montaj, itibar suikasti

“Son zamanlarda tanınmış kişilerle önce normal olarak iletişim kuran siber saldırganlar daha sonra hesabı ele geçirerek veya hesapta yer alan görüntüleri deepfake yoluyla değiştirmekte, normal iletişim mesajlarını da; mesajların html veya ASP ana kodları ile oynayarak değiştirdikten sonra montaj görüntülerle itibar suikastı yoluyla şantaj yapmaktadırlar.

Aynı yolla tarafıma itibar suikastı yapmaya çalışmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli süreç başlatılmış olup. Değerli takipçilerimin de mağdur olmama adına, adıma farklı görüntüler olduğu iddiasıyla ile gelen mesajları dikkate almaması rica olunur.

Kimlerin nemalanmaya çalıştığı...

Her şeyden önce bilinmesi gereken şudur; bu taktikleri geçmişte kimin kullandığını, bu taktiklerden kimin nemalanmaya çalıştığını herkes bilmektedir. Kendim de bu süreci yakından takip ederek, kimlerin bu işlere çanak tuttuğunu, şahsıma yapılan bu ahlaksızlığın sonuna kadar takipçisi olacağıma ve sonunda şahsıma yapılan itibar suikastının yok olacağı inancım tamdır. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışı hukuki bütün süreçlerin takipçisi olacağımı kamuoyuyla paylaşmak isterim.”

Benden başka çok kişiye şantaj yapmış

Öte yandan, şantaj kurbanı Mehmet Topçu kendisine telefonla ulaşan Sözcü muhabirine konu hakkında kısa bir açıklama yaptı. Kendisine yapılan şantajla ilgili savcılığa yaptığı başvuru ile ilgili işlemlerin devam ettiğini belirten Topçu, “Benden başka çok kişiye aynı yöntemle şantaj yapmış. Hukuki süreç devam ediyor” dedi.