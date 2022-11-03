Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Enflasyonda yeni rekor

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıladı. Aylık 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 olarak açıklandı. Enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesinde... Ekonomistler aylık yüzde 3.5, yıllık ise yüzde 85.5 enflasyon bekliyordu. Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Onu gıda ve ev eşyaları izledi.

Abone ol

Piyasalar bu açıklamaya kilitlendi. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 olarak gerçekleşti. Enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesinde...

TÜFE’deki değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

Ekim'de en çok giyim-ayakkabı arttı

Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Onu gıda ve ev eşyaları izledi. En az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu.

Ulaştırma fiyatları yüzde 117 arttı

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu. En az artış gösteren grup yüzde 33,48 ile haberleşme olarak belirlendi.

ENAG: Enflasyon yıllık 185.34

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekimde aylık enflasyonu yüzde 7,18, yıllık enflasyonu yüzde 185,34 hesapladı.

İstanbul'un enflasyonu da rekor kırmıştı İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici enflasyonu ekim ayında yıllık bazda yüzde 108,7 oranında artarak 27 yılın zirvesine çıktı. 2022 Ekim ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.

Ekonomistler ne bekliyordu?

AA Finans'ın anketinde ekonomistler ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye gerilemişti.