BIST 4.085
DOLAR 18,62
EURO 18,23
ALTIN 972,95
HABER /  EKONOMİ

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Enflasyonda yeni rekor

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Enflasyonda yeni rekor

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıladı. Aylık 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 olarak açıklandı. Enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesinde... Ekonomistler aylık yüzde 3.5, yıllık ise yüzde 85.5 enflasyon bekliyordu. Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Onu gıda ve ev eşyaları izledi.

Abone ol

Piyasalar bu açıklamaya kilitlendi. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 olarak gerçekleşti. Enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesinde...

TÜFE’deki değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

Ekim'de en çok giyim-ayakkabı arttı

Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Onu gıda ve ev eşyaları izledi. En az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu.

Ulaştırma fiyatları yüzde 117 arttı

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu. En az artış gösteren grup yüzde 33,48 ile haberleşme olarak belirlendi.

ENAG: Enflasyon yıllık 185.34

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekimde aylık enflasyonu yüzde 7,18, yıllık enflasyonu yüzde 185,34 hesapladı.

İstanbul'un enflasyonu da rekor kırmıştı

İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici enflasyonu ekim ayında yıllık bazda yüzde 108,7 oranında artarak 27 yılın zirvesine çıktı. 2022 Ekim ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.

Ekonomistler ne bekliyordu?

AA Finans'ın anketinde ekonomistler ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye gerilemişti.

İlgili Haberler
TÜİK Ekim 2022 enflasyonu! Önce ENAG açıkladı yıllık enflasyon rakamı dudak uçuklattı
ÖNCEKİ HABERLER
1 Kasım'da zam gelmişti yine geliyor! Benzinin litresi 21 lirayı aştı otogaza da zam var
1 Kasım'da zam gelmişti yine geliyor! Benzinin litresi 21 lirayı aştı otogaza da zam var
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Beşiktaş Weghorst için harekete geçti! Gözler devre arasına çevrildi
Beşiktaş Weghorst için harekete geçti! Gözler devre arasına çevrildi
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
TÜİK Ekim 2022 enflasyonu! Önce ENAG açıkladı yıllık enflasyon rakamı dudak uçuklattı
TÜİK Ekim 2022 enflasyonu! Önce ENAG açıkladı yıllık enflasyon rakamı dudak uçuklattı
Osmaniye'de yaşandı! Ailecek yediler hepsi gözünü hastanede açtı
Osmaniye'de yaşandı! Ailecek yediler hepsi gözünü hastanede açtı
Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı! Kimyasal silah iddialarına sert tepki
Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı! Kimyasal silah iddialarına sert tepki
Kan grubu A RH olanlar bunları yerken aman dikkat! Hasta edebilir
Kan grubu A RH olanlar bunları yerken aman dikkat! Hasta edebilir
Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na TOGG kapağı!
Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na TOGG kapağı!
Sözcü Gazetesi köşe yazarlarını kovdu! İşten kovulan yazar 'Sözcü arayınca ödüm koptu' deyip söyledi
Sözcü Gazetesi köşe yazarlarını kovdu! İşten kovulan yazar 'Sözcü arayınca ödüm koptu' deyip söyledi
Trabzonspor Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Trabzonspor Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Ahmet Hakan sekiz madde sıraladı: Kılıçdaroğlu eleştirilere kulak tıkıyor
Ahmet Hakan sekiz madde sıraladı: Kılıçdaroğlu eleştirilere kulak tıkıyor