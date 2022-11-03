BIST 4.093
DOLAR 18,62
EURO 18,23
ALTIN 972,90
HABER /  EKONOMİ

TÜİK Ekim 2022 enflasyonu! Önce ENAG açıkladı yıllık enflasyon rakamı dudak uçuklattı

TÜİK Ekim 2022 enflasyonu! Önce ENAG açıkladı yıllık enflasyon rakamı dudak uçuklattı

TÜİK enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıkladı : Aylık 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 oldu. ENAG'a göre ise Ekim ayı enflasyonu yüzde 7.18 oldu. Yıllık enflasyon rakamları ise uçtu...

Abone ol

TÜİK bugün saat 10.00'da Ekim ayı enflasyon rakamlarını aylık 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 olarak açıkladı. ENAG kendi ulaştığı enflasyon rakamlarını verdi. ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %185.34 gerçekleşti.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylülde yıllık enflasyonu yüzde 83,45 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon beklentisi ne kadardı?

Reuters enflasyon verileri öncesi beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre enflasyon 24 yılın zirvesine çıkacak. 

Enflasyon yıllık ne kadar olur? 

Reuters’ın anketinde ekim için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83,8 ile yüzde 87,4 arasında yer alıyor. TÜFE en son Haziran 1998 döneminde yüzde 90,6 artış kaydetmişti.

Ekim ayı enflasyonu kaç olur?

Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 2,6 ila yüzde 4,6 bandında yer alıyor. Aylık artışta yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yükselen gıda ve giyim fiyatlarının yanı sıra ev eşyası ve konut kalemlerinde de yaşanan yükselişin etkili olması bekleniyor.

Ankette yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 70,25 oldu. Sene boyunca yapılan anketlerde 2022 yıl sonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son birkaç aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.

İlgili Haberler
8 dolara Twitter'da mavi tık satan Elon Musk'ın kafamın tasını artırmayın imalı paylaşımı olay Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Enflasyonda yeni rekor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur ve emekli zammı belli oldu! Ocakta memura yüzde 17 emekliye yüzde 16 zam
Foto Galeri Memur ve emekli zammı belli oldu! Ocakta memura yüzde 17 emekliye yüzde 16 zam Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de yaşandı! Ailecek yediler hepsi gözünü hastanede açtı
Osmaniye'de yaşandı! Ailecek yediler hepsi gözünü hastanede açtı
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı! Kimyasal silah iddialarına sert tepki
Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı! Kimyasal silah iddialarına sert tepki
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Kan grubu A RH olanlar bunları yerken aman dikkat! Hasta edebilir
Kan grubu A RH olanlar bunları yerken aman dikkat! Hasta edebilir
Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na TOGG kapağı!
Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na TOGG kapağı!
Sözcü Gazetesi köşe yazarlarını kovdu! İşten kovulan yazar 'Sözcü arayınca ödüm koptu' deyip söyledi
Sözcü Gazetesi köşe yazarlarını kovdu! İşten kovulan yazar 'Sözcü arayınca ödüm koptu' deyip söyledi
Trabzonspor Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Trabzonspor Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Ahmet Hakan sekiz madde sıraladı: Kılıçdaroğlu eleştirilere kulak tıkıyor
Ahmet Hakan sekiz madde sıraladı: Kılıçdaroğlu eleştirilere kulak tıkıyor
İstanbul'da lav silahlı cephaneliğe baskın! Hepsi suç makinası çıktı
İstanbul'da lav silahlı cephaneliğe baskın! Hepsi suç makinası çıktı
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Yıllarca öğrenci yetiştiren eğitimcinin hayatını emeklilik değiştirdi
Yıllarca öğrenci yetiştiren eğitimcinin hayatını emeklilik değiştirdi