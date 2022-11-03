TÜİK Ekim 2022 enflasyonu! Önce ENAG açıkladı yıllık enflasyon rakamı dudak uçuklattı

TÜİK enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıkladı : Aylık 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 oldu. ENAG'a göre ise Ekim ayı enflasyonu yüzde 7.18 oldu. Yıllık enflasyon rakamları ise uçtu...

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TÜİK bugün saat 10.00'da Ekim ayı enflasyon rakamlarını aylık 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 olarak açıkladı. ENAG kendi ulaştığı enflasyon rakamlarını verdi. ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %185.34 gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylülde yıllık enflasyonu yüzde 83,45 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon beklentisi ne kadardı?

Reuters enflasyon verileri öncesi beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre enflasyon 24 yılın zirvesine çıkacak.

Enflasyon yıllık ne kadar olur?

Reuters’ın anketinde ekim için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83,8 ile yüzde 87,4 arasında yer alıyor. TÜFE en son Haziran 1998 döneminde yüzde 90,6 artış kaydetmişti.

Ekim ayı enflasyonu kaç olur?

Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 2,6 ila yüzde 4,6 bandında yer alıyor. Aylık artışta yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yükselen gıda ve giyim fiyatlarının yanı sıra ev eşyası ve konut kalemlerinde de yaşanan yükselişin etkili olması bekleniyor.

Ankette yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 70,25 oldu. Sene boyunca yapılan anketlerde 2022 yıl sonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son birkaç aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.