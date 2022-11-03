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Sözcü Gazetesi köşe yazarlarını kovdu! İşten kovulan yazar 'Sözcü arayınca ödüm koptu' deyip söyledi

Sözcü Gazetesi köşe yazarlarını kovdu! İşten kovulan yazar 'Sözcü arayınca ödüm koptu' deyip söyledi

Sözcü Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi'nde yazar kıyımı yaşandı. Sözcü Gazetesi kovduğu köşe yazarları ile gündem oldu. Sözcü'den gönderilen isimler arasında geçen hafta FOX TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çiğdem Toker de bulunuyor. Sözcü Gazetesi'de yazar, editör ve sayfa sekreterlerinden oluşan 40 kişinin işten çıkarıldığı idda edilmişti. Sözcü açıklama yaptı...

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Sözcü ve Korkusuz gazeteleri işten çıkarmalarla gündem olurken, tepki de aldı. Sözcü ve Korkusuz Gazetesi Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan'i kovdu. Sözcü'nün, 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın da işine son verdiği iddia edildi. Sözcü Gazetesi beklenmedik işten çıkarmalara gerekçe olarak 'ekonomik' sebepleri gösterdi.

Merdan Yanardağ duyurdu

Merdan Yanardağ kovulan isimleri Tele 1'e davet ederken, AK Partili Şamil Tayyar, "Sözcü ve Korkusuz gazeteleri bir grup popüler gazetecinin işine son vermiş. Kim olursa olsun, ekmek paralarıyla sınanmalarını istemeyiz. Geçmiş olsun. Ne var ki sol muhalefette derin çatlak, medyayı içine alarak genişliyor. Çatışma, sanılandan daha büyük gözüküyor" yorumunu yaptı.

Çiğdem Toker : Bana küçülme sebebiyle dediler

Sözcü Gazetesi'nin çok okunan yazarlarından Çiğdem Toker, işine son verildiği haberini twitterdan şu satırlarla duyurdu:
-Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma, "küçülme" gerekçesiyle son verildiği bildirildi. Gazete yönetimine ve okurlara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederim.

Sinan Meydan 5 yıldır Sözcü'deydi

Sözcü Gazetesi'nin işine son verdiği Sinan Meydan da twitter hesabından yorumsuz olarak işte çıkarıldığını duyurdu. Sinan Meydan şunları yazdı:
-2017'den beri her pazartesi Sözcü'de yazdığım yazılarıma -ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek- son verilmiştir. 6 yıl boyunca özgürce yazmamı sağlayan @gazetesozcu'ye, beni ülkenin en çok okunan yazarlarından biri yapan siz değerli okurlarıma çok teşekkür ediyorum. 

Hüsnü Mahalli : Ödül koptu

İşten kovulduğunu en ilginç satırlarla duyuran Hüsnü Mahalli oldu. Sözcü Gazetesi'nden telefon gelince 'ödüm koptu' diyen Hüsnü Mahalli şunları yazdı: 
-Sevgili Dostlar; Az önce SÖZCÜ’nın avukatı arayınca ‘yeni bir dava vardır’ diye ödüm koptu. Meğer gazetedeki yazılarıma son verilmiş. Gazete yönetiminden biri değil de neden avukat... Neyse; Vatana millete hayırlı olsun.

Ahmet Takan'ın vedası

Korkusuz Gazetesi'nde yazan Ahmet Takan da kovulduğunu duyurdu. Ahmet Takan haberi şöyle verdi:
-Değerli takipcilerim; Korkusuz gazetesindeki yazılarıma son verildiğini az önce öğrendim. Bugüne kadarki çok degerli destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.

Sözcü'den açıklama geldi: 5 yazar gönderildi

Sözcü’den, işten çıkarma iddialarıyla ilgili şu açıklama yapıldı: "40 gazetecinin çıkarıldığı şeklindeki iddialar yalandır. Bugün, Halk TV, Tele-1 ve bazı sosyal medya hesaplarında kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı şekilde böyle haberler yapılmıştır. Sözcü gazetesi bugün üç yazarla, Korkusuz gazetesi de iki yazarla yollarını ayırmıştır. Onun dışında, Sözcü’den bugün başka kimse çıkarılmamıştır. 5 yazar ile yolların ayrılması, 450 kişinin çalıştığı Sözcü grupta olağan dışı bir durum değildir. Sözcü’den 40 kişinin çıkarıldığı haberleri gerçek dışı olup, karalama amaçlı bu haberlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

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