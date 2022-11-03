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Genç kadını 'sana Türk erkek ayarladık' diye dolandırdılar! Kod adı 'Demir Balık'

Genç kadını 'sana Türk erkek ayarladık' diye dolandırdılar! Kod adı 'Demir Balık'

Bunu da gördük! Nijerya’da bir dolandırıcılık şebekesinin Türk erkeği vaadiyle genç kadınları kandırdığı ve "borç" adı altında para alarak çok ciddi dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

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Nijerya’da bir dolandırıcılık çetesi çökertildi. Cavite bölgesinde yapılan baskında internet üzerinden aşkı arayan kadınları istismar eden ve paralarına el koyan çetenin üyeleri yakalandı. Baskın sonrasında yapılan açıklamada çetenin 2.2 PHP yani yaklaşık 37 bin dolar para elde ettiği belirtildi.

Çöpçatan siteleri üzerinden...

Operasyonda 37 yaşındaki Nijeryalı Ikenna Onouha ve 28 yaşındaki Jacel Ann Paderan’ın gözaltına alındığı belirtildi. Nijerya medyası, Onuoha’nın çöpçatan siteleri üzerinden tanıştığı bir kadının şikayet etmesi sonrasında operasyona hız verildiğini kaydetti.

Ben Türk Demir Balık...

İsmi açıklanmayan kurbanın, Onuoha ile ilişkisinin 2020 yılının Nisan ayında başladığı ve Onuoha’nın kendisini Türk vatandaşı Demir Balık olarak tanıttığı öğrenildi. İnternet üzerinden kadınla görüşmeye başlayan Onuoha birçok söz ve vaat karşılığında kadından para istedi.

Para gönderdi, bir daha istedi

Kadının paraları göndermesi sonrasında tekrar para istemesi üzerine kadın durumdan şüphelendi. İsmi açıklanmayan kadın “Demir Balık” mahlasıyla kendini tanıtan Onuoha’nın sözlerinin gerçek olmadığını fark etti. Kadın durumu polise bildirirken, yerel yetkililer, “Şüpheli daha fazla para isteyince durumu bize bildirdiler” dedi.

Suç örgütündeki üçüncü kişi olan Elizares’in ise halen arandığı belirtildi.

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