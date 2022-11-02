Sedef Kabaş'tan İslam'a saldırı: Hurafe dedi!

Sedef Kabaş, canlı yayında ümmeti hedef alan sözler sarf eden spiker Deniz Demir'i destekleyerek İslam dini için "hurafelerin yolu" ifadelerini kullandı.

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TRT spikeri Deniz Demir geçtiğimiz günlerde yayını bitirirken yayın akışından çıkarak cep telefonu üzerinden, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken.." ifadelerini kullanmıştı. Demir'in İslam ümmetini hedef alan ifadeleri büyük tepki çekmişti.

İslam'a 'hurafe' dedi

Sarf ettiği "Kitleleri etkilemek için basit bir yalan söyleyin" sözleriyle hafızalardaki yerini koruyan CHP'li Sedef Kabaş ise TRT spikeri Deniz Demir'in tepki çeken sözlerini savundu.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam dinine 'hurafe' yakıştırması yaptı.

"TRT yönetimi, Deniz Demir’in bu “milli ve yerli” mesajından neden rahatsız olmuş? Gerekçe ne? Biz bir ümmet değil, MİLLETİZ! Biz “kul” değil, BİREYİZ! Bizler hurafelerin değil, BİLİMİN yolunda ilerleriz! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de tek dünya liderimiz biliriz."